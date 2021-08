Via alle riprese di Romanzo Radicale, la fiction su Pannella

Regia di Mimmo Calopresti, protagonista Andrea Bosca

Sono in corso in questi giorni le riprese di Romanzo Radicale. La docufiction di Mimmo Calopresti è una coproduzione Rai Fiction e Italian International Film (una società del Gruppo Lucisano), prodotta da Fulvio e Paola Lucisano con Paola Ferrari.

Romanzo radicale è il racconto dell’avventura politica e umana di Marco Pannella, attraverso le risorse espressive della fiction per i momenti più intimi, il repertorio, per i gesti che hanno fatto epoca e che nessuna rappresentazione riuscirebbe a restituire con la stessa forza e, infine, le testimonianze degli amici o di chi a lui si è opposto. Un controcanto utile e necessario per restituire, almeno in parte, la vita e la complessità di uno straordinario uomo del Novecento.

“Sono felice di assumermi la responsabilità di raccontare un uomo che è stato capace di affermarsi in tutta la sua complessità, un individuo che è riuscito, grazie anche alle sue contraddizioni, a diventare società e affermare per tutti noi la società dei diritti”, afferma il regista Mimmo Calopresti.

Marco Pannella è interpretato da Andrea Bosca, affiancato da Maxence Dinant (Jean Yves Autexier), Irene Casagrande (Mirella Parachini), Marco Leonardi (Gianfranco Spadaccia), Francesco Siciliano (Franco Roccella). La regia è di Mimmo Calopresti e la sceneggiatura di Monica Zapelli, Luca Lancise e con la collaborazione di Mimmo Calopresti.

