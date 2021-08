Vera Gemma difende Antonella Elia: ”Accanimenti inutili”

Vera Gemma spiega la natura del rapporto con Antonella Elia e la difende dalle critiche

Reduce dalla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Vera Gemma è tornata al centro dell’attenzione mediatica per un commento sibillino su Antonella Elia. L’ex naufraga fa chiarezza sul rapporto con la showgirl e la difende dalle critiche piovute dopo il Grande Fratello Vip.

Vera Gemma dalla parte di Antonella Elia

Vera Gemma ha fatto furore come naufraga della quindicesima edizione de L’isola dei famosi e il pubblico spera di vederla presto sul piccolo schermo, pronta a portare allegria e scompiglio con la sua naturalezza ed esuberanza. Qualche giorno fa, Vera ha commentato in modo ironico uno scatto sexy di Antonella Elia, scrivendo: “Stai diventando tipo un’attrice di film per adulti, ma ti amo comunque”. Il commento è stato notato da moltissimi utenti, che hanno ipotizzato che tra le due ci sia maretta. L’ex naufraga ha deciso di fare chiarezza, prendendo anche le parti della Elia, subissata dalle critiche dopo il Grande Fratello Vip.

“Non la considero assolutamente un’offesa. Ci sono donne borghesi per bene che in realtà nascondono degli orrori. Quindi basta con questi moralismi […] Ragazzi voi siete ancora convinti che io e Antonella Elia abbiamo litigato? In realtà vi do questa notizia che vi sconvolgerà. Io e Antonella siamo amiche da vent’anni. Abbiamo fatto teatro insieme. Lei mi può dire qualsiasi cosa, perché comunque lo fa con ironia senza cattiveria. Quindi tutti questi accanimenti e schieramenti lasciano il tempo che trovano”, ha dichiarato Vera. Nonostante l’insistenza del popolo del web, la Gemma si è fatta valere e ha spezzato una lancia a favore dell’amica, che dopo lo scontro in diretta con Samantha De Grenet al Gf Vip non gode della simpatia del pubblico.

