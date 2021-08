Simona Ventura colpita da un incontro: “Non voglio restare mai più senza di lui”

Simona Ventura colpita dall’incontro con Peter Gomez: “Mai più senza”

La bravissima conduttrice Simona Ventura dimostra che anche dopo tanti anni di esperienza si può restare increduli e particolarmente esterrefatti dopo alcuni incontri. L’ex moglie di Stefano Bettarini è infatti stata protagonista di una intervista a Peter Gomez, un noto e intelligente giornalista e saggista italiano, tra i più apprezzati del Belpaese. Simona Ventura ha voluto raccontare ai suoi tanti follower via Instagram le sensazioni provate al termine di questo appuntamento che si è trasformato in un evento che la conduttrice ricorderà sicuramente per tanto tempo, come da lei stessa affermato:

Eccolo qui Peter Gomez Ci conosciamo da tanti anni ma ho sempre apprezzato aldilà della sua enorme bravura, la sua grande onestà intellettuale e la sua grandissima conoscenza e memoria!! Mai più senza grazie 1000!

ha scritto la presentatrice in un nuovo e recente post pubblicato sui propri canali social ufficiali.

Simona Ventura, l’incontro speciale attira i consensi dei fan: “Complimenti Simo…the best”

La curiosa ed interessante intervista che Simona Ventura ha effettuato al saggista Peter Gomez sembra aver attirato anche la curiosità del popolo di Instagram. La compagna di Giovanni Terzi, che per l’occasione di questo speciale incontro ha vestito un po’ i panni della giornalista, ha raccolto commenti positivi su Instagram, con alcuni follower che non hanno alcuna intenzione di smettere di considerare la Ventura come la migliore del panorama televisivo: “Complimenti Simo…the best!” – ha scritto una fan della conduttrice – . Commenti del genere riempiranno di gioia il cuore grande di Simona Ventura.

Lanostratv.it