Scherzi a parte, Enrico Papi non sarà solo: vallette e conduttrici, lo scoop

A fianco al conduttore ci saranno volti femminili già noti sul piccolo schermo, secondo l’ultima indiscrezione

Il prossimo 19 settembre prenderà inizio la nuova edizione, la quindicesima, di Scherzi a parte. Il programma torna nella prima serata di Canale 5 per strappare un sorriso ai telespettatori. La conduzione, come già è noto, è stata affidata a Enrico Papi. Ma non sarà da solo. Infatti, al suo fianco ci saranno vallette e co-conduttrici, già note sul piccolo schermo. TvBlog aveva fatto sapere della presenza di Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia.

In queste ultime ore, viene annunciata la presenza di altre tre vallette/conduttrici: Paola Di Benedetto, Carolina Stramare e Antonella Fiordelisi. A rivelare questa indiscrezione è Amedeo Venza sul suo seguitissimo profilo Instagram. Sembra proprio che tutte e cinque affiancheranno Enrico Papi in questa quindicesima edizione. E pare che, proprio dietro le quinte del programma, si sia consumata la lite tra Gregoraci e Fiordelisi.

Scherzi a parte 2021 sfiderà le prime puntate di Da Grande, il nuovo progetto di Alessandro Cattelan su Rai 1. Sono in tutto sei gli appuntamenti che andranno in onda tra settembre e ottobre. Dunque, se la data di inizio sarà davvero il 19 settembre, l’ultima puntata dovrebbe poi andare in onda domenica 24 settembre.

Dopo la chiusura di Live – Non è la d’Urso, sarà proprio Enrico Papi con le sue vallette e co-conduttrici a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 nella prima serata di domenica. I volti femminili citati pare si alterneranno di volta in volta. Prima della conferma della presenza di Papi al timone, erano circolati vari nomi.

Si parlava, ad esempio, di Alessia Marcuzzi. Quest’ultima ha, intanto, deciso di lasciare la Mediaset. Tra gli altri nomi, figuravano Pio e Amedeo, Diego Abatantuono, Andrea Pucci, Lorella Cuccarini.

Invece, per quanto riguarda le vittime degli scherzi a cui assisteranno i telespettatori nel corso delle puntate sembra ci saranno: Paolo Del Debbio, Manuela Arcuri (scherzo a Cinecittà World), Andrea Roncato (scherzo alla Mostra del Cinema di Venezia), Valeria Marini (scherzo con bambola gonfiabile), Antonella Elia, Gianfranco Vissani, Mario Giordano e Orietta Berti.

Ora non resta che attendere per assistere a tutti gli scherzi preparati per la quindicesima edizione. Appuntamento al prossimo 19 settembre!

