Anthony Hopkins in vacanza… diventa italiano

l grande attore premio Oscar Anthony Hopkins delizia su Twitter il pubblico dei suoi fan pubblicando un divertente video dalle sue vacanze toscane

Per sopravvivere a una carriera così lunga e a decenni ormai di sobrietò ci vuole anche tanto senso dell’umorismo e la capacità di non prendersi mai troppo sul serio, al contrario di tante “star” nostrane. Anthony Hopkins, 83 anni, vincitore quest’anno di un altro meritatissimo Oscar per The Father, ne è la dimostrazione, visto che da tanto su Twitter delizia i suoi follower con le sue performance di artista, musicista e ballerino.

L’ultima in ordine di tempo la troviamo in un video in cui Hopkins, in vacanza in Toscana, sulle note di Bella ciao, grida immerso in una piscina… beh, lo potete vedere qua sotto. Sarebbe bello riuscire a invecchiare con lo stesso spirito!

Comingsoon.it