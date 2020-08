Letizia Ortiz stupisce tutti con la tuta floreale: è lei la regina dei look estivi!

Felipe e Letizia di Spagna sono al termine del loro tour reale nelle comunità spagnole dopo l’emergenza Covid e la regina non smette di stupire per i suoi incredibili look

Letizia Ortiz e il marito Felipe di Spagna stanno per terminare il lungo tour reale nelle comunità del Paese più colpite dall’emergenza Covid e durante la visita in Cantabria, nel porto di Santona e a Torrelavega, la regina lascia tutti di stucco con un nuovo incredibile look floreale.



LA TUTA FLOREALE – In questa occasione Letizia di Spagna ha indossato una tuta floreale Uterqüe abbinata a un paio delle sue amatissime espadrillas blu scuro che solo in rare occasioni, nella stagione estiva, abbandona a favore dei tacchi.

DOPO L’ESILIO DI JUAN CARLOS – E’ un momento difficile per la famiglia reale spagnola e dopo l’esilio di Juan Carlos Felipe e Letizia dovranno fare di tutto per unire intorno a sè i sudditi e far dimenticare loro i fatti spiacevoli occorsi del passato. Siamo sicuri che il sorriso di Letizia Ortiz e delle sue spendide figlie sarà un buon inizio…





