Kourtney Kardashian sfoggia una french manicure arcobaleno

Kourtney Kardashian non ha resistito e ha ceduto alla tendenza più in voga dell’estate 2020: la rainbow french manicure. La primogenita di Kris Jenner si sta godendo la sua estate da single in compagnia dei suoi tre bambini Reign, Mason e Penelope e, dopo la reclusione forzata dei mesi scorsi, non rinuncia a prendersi cura della sua bellezza.

È stata proprio lei a condividere nelle scorse ore alcune foto della sua nuova nail art: una franch manicure con lunette dai colori sgargianti, abbinate alla sua borsetta.

“Un piccolo nail porn” ha scritto Kourtney su Instagram.

Siete pronte a copiarla per le vostre vacanze al mare?





