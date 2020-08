J-Ax conquista Olbia, ma è un sosia

J-Ax a Olbia: il sosia del rapper milanese conquista i fan con una serie di concerti in Sardegna, e molti lo scambiano per il vero Zio.

“Oh, ma che ci fa lo Zio in Sardegna?“, si saranno chiesti molti fan in questi giorni di agosto. A Olbia si è infatti materializzato improvvisamente J-Ax, ex rapper degli Articolo 31 nonché uno degli artisti più amati in Italia da quasi trent’anni a questa parte. Non atteso da nessuno, il cantante si è prestato alle foto dei fan, non deludendo davvero nessuno.



Peccato, però, che non si trattasse davvero dello ‘Zio’, bensì di un suo sosia di straordinaria bravura! Come riferito da Olbia.it, il sosia dell’artista milanese si è presentato in Corso Umberto, entrando in diversi bar, salendo sulla ruota panoramica ed esibendosi in tanti piccoli concerti improvvisati. Un’apparizione spettacolare che ha messo in difficoltà molti fan olbiesi, convinti di trovarsi davanti a J-Ax in carne e ossa.

Sarà stata l’emozione del momento, o la possibilità di poter ascoltare nuovamente musica dal vivo, ma davvero in molti si sono confusi, pensando che quello sul palco fosse proprio il vero J-Ax.

Ad ogni modo, nonostante non si trattasse del vero rapper ex Articolo, la sua bravura ha fatto sì che tutti i presenti si divertissero, e in tantissimi hanno ripreso le sue performance postandole sui social e facendo pubblicità positiva alla stessa Sardegna. Insomma, dopo il sosia di Fedez, anche quello di J-Ax conquista una fama quasi nazionale, facendo divertire tutti i fan dell’artista vero e anche del suo clone.

