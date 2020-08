Alessia Marcuzzi, ecco quando parte Temptation Island, che sarà ‘Nip’, senza i famosi

Sarà la bionda a inaugurare la nuova stagione televisiva targata Mediaset. I concorrenti sono già in quarantena dallo scorso 10 luglio, lo svela la De Filippi

Alessia Marcuzzi inaugurerà la nuova stagione televisiva targata Mediaset. E’ stato svelato quando parte Temptation Island, che sarà rigorosamente ‘Nip’, senza famosi, come ufficializza sulle pagine di Gente Maria De Filippi. Il reality andrà in onda in prima serata su Canale 5, salvo cambiamenti dell’ultima ora, da mercoledì 9 settembre.

La bionda è carica, pronta a mettersi ancora una volta alla prova al timone del programma di successo. “I concorrenti sono in quarantena già dal 10 luglio, sottoposti al test sierologico ed eventualmente a tampone. Abbiamo tutti lavorato così per mesi, sotto controllo medico. Abbiamo lavorato con la paura, lo riconosco, ma cosa potevo fare? La mia società ha molti dipendenti: potevamo chiudere e andarcene tutti a casa, oppure continuare. Lo abbiamo deciso tutti insieme”, rivela la moglie di Maurizio Costanzo che produce lo show con la sua Fascino.

C’è da capire se la location in cui si articolano le vicende delle coppia del reality rimarrà la solita. Un incendio doloso ha causato gravi danni al villaggio che ospita il cast di Temptation Island. L’Is Morus Relais potrebbe non essere pronto per la prossima edizione, oramai quasi in partenza…

La Marcuzzi, invece, che si gode giorni di vacanza con il marito Paolo Calabrese Marconi a Formentera, non vede l’ora di iniziare. Maria sulla seconda edizione del programma con al timone la bionda dice: “Alessia condurrà un’edizione tutta Nip, come si dice, il contrario di Vip, con persone normali. Ci credo di più, con loro scatta l’improvvisazione, la sorpresa, l’inaspettato. Alessia è generosa, è buona e di una ingenuità imbarazzante. Ogni tanto le devi proprio dire: svegliati. La tv è tremenda, basta poco perché ti cucia addosso un cliché: Alessia per tutti è la bella, quella che veste Versace. Con il tempo però si cresce e si deve cambiare”.

La De Filippi poi confessa: “L’anno scorso, quando ha condotto per la prima volta questo programma, sono andata in Sardegna a parlarle: Alessia, non è che ti puoi mettere seduta sul tronco a condurre il momento del falò con la minigonna. Facciamo ridere. Mettiti i jeans e sii te stessa, senza prove, senza copione. A modo mio. E’ stata bravissima”.





Annamaria Capozzi, Gossip.it