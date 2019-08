Valzer conduttori per reality e talent Mediaset

Tornano Gf e Isola, Blasi a Eurogames, Hunziker ad Amici Vip

Valzer di conduzioni per le punte di diamante dei programmi Mediaset, parliamo dei reality e dei talent : da Alessia Marcuzzi a Ilary Blasi, da Alfonso Signorini a Michelle Hunziker e Maria De Filippi, si mescolano le carte sul banco.Marcuzzi ci riprova con l’Isola dei famosi su Canale 5. Sarà lei la conduttrice anche della prossima edizione, che Mediaset ha comunque deciso di proporre, nonostante l’ultima stagione un po’ stanca, perché porta audience. La conduttrice sarà anche al comando di Temptation Island Vip. Il reality (di cui è in onda da qualche giorno il promo in cui Marcuzzi dice: “è nella separazione che si capisce la forza con cui si ama, ha inizio un nuovo viaggio nei sentimenti.. e io non vedo l’ora di iniziare”) andrà in onda, salvo spostamenti, dal 17 settembre in prima serata su Canale 5: saranno sei coppie famose a mettersi alla prova.Ilary Blasi dice invece addio al Grande Fratello Vip. Il direttore di Chi, Alfonso Signorini, fa un upgrade sul campo e da opinionista diventa conduttore del reality a trazione vip: il suo compito è risollevare le sorti del programma. Il reality show non andrà in onda a partire da settembre, ma due mesi dopo, a novembre, per dare spazio ad un nuovo talent show, Amici Vip, che in base ai recenti palinsesti, dovrebbe andare in onda lunedì 23 settembre per sei settimane. Al timone è attesa Michelle Hunziker, che ha accettato la proposta di Maria De Filippi: in gara personaggi del mondo del cinema, della musica, della moda che dovranno dimostrare le proprie doti artistiche sottoponendosi ogni settimana a una serie di prove in diverse discipline. La conduttrice svizzera sarà anche a Striscia la Notizia e manterrebbe anche All Togheter Now. Ilary Blasi invece, dopo una serie di clamorosi rifiuti a Mediaset, ha accettato Eurogames, la versione 3.0 di Giochi senza frontiere, riproposto dopo tanti anni non dalla Rai ma da Canale 5. In pista atleti di Italia, Spagna, Germania e Svizzera, in sei puntate in onda da Cinecittà World. In attesa di presidiare la primavera con Amici, versione giovani talenti, e C’è posta per te, De Filippi intanto torna nella giuria di Tu sì que vales con Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, con Sabrina Ferilli giudice popolare e Belen Rodriguez. Le novità riguardano invece Italia 1. I volti di punta del canale più giovane sono Pio e Amedeo, con Low Cost, progetto completamente inedito che dopo Emigratis vedrà i due comici affrontare una sfida nuova e gustosa. Tra le new entry della rete c’è poi Diego Abatantuono, padrone di casa di un’inedita sfida tra comici (il titolo è ancora da definire). Proposta inedita è anche Social, un nuovo progetto di infotainment che incrocia pubblico tv e social network.

Nicoletta Tamberlich, Ansa