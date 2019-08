Skam Italia cancellato: ecco perché

Con grande dispiacere da parte dei tantissimi giovanissimi appassionati della serie, TIMVision ha cancellato Skam Italia. Lo annuncia il regista Ludovico Bessegato

Skam Italia è stato cancellato dal portale online TIMVision. La notizia è stata resa nota in queste ore e ha gettato nello sconforto i tantissimi fan della web-serie, per lo più adolescenti che si erano affezionati alle avventure dei loro coetanei diretti da Ludovico Bessegato.Ad annunciarlo è stato lo stesso regista 35enne con una storia sul suo profilo Instagram, dove ha alzato bandiera bianca arrendendosi alla volontà dell’editore. “Voglio che sappiate che sia io che Cross Production che gli attori abbiamo veramente fatto tutto quello che potevamo fino all’ultimo. Oltre ogni immaginazione” scrive Bessegato con evidente rammarico per come si è evoluta. La Stampa ha raccolto le parole del giovane regista: “Lunedì abbiamo capito che anche l’ultima speranza a cui eravamo aggrappati di riuscire a girare la quarta stagione di Skam Italia era sfumata. Non conosco il motivo preciso, davvero. Sono il regista e lo showrunner della serie. So solo che una decisione paradossale,visto il successo che quest’anno ha avuto la serie.” Sono parole che non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni quelle di Ludovico Bessegato, che sul suo profilo Instagram ha speso bellissime parole per tutti quelli che hanno lavorato con lui: “Sono stati due anni stupendi. Per me, per gli attori, per la troupe. Per voi. Vi ringrazio tutti. Di cuore.”Gli appassionati della serie non hanno digerito la decisione del broadcaster e sui social è partita una vera e propria rivolta. Twitter si è dimostrato ancora una volta il canale preferito per esporre le proprie motivazioni, tanto che in poche ore l’hashtag #SkamItalia ha raggiunto la vetta dei trend topic italiani. “#skamitalia la vorrei far andare avanti io, con i miei 20€ rimasti nel portafoglio, pur di vedere la quarta stagione” scrive un ragazzo evidentemente deluso. E ancora: “Vi presto il mio telefono per girare le clip, i miei vestiti, i miei trucchi, la mia casa e tutto ma vi PREGOOOooooo”, “non potete cancellare un lavoro unico e indescrivike come #skamitalia ringrazio Skam per tante cose, ma ti ringrazierò anche in futuro perché non può terminare così.”È a tutti questi giovanissimi, indignati per la cancellazione di Skam Italia, che Ludovico Bessegato si rivolge in chiusura del suo messaggio su Instagram: “Skam Italia mi ha insegnato molte cose che a 35 anni non pensavo di poter imparare. Anche voi mi avete insegnato tante cose. Così come spero che Skam Italia abbia lasciato qualcosa a voi. E ora è il momento di dimostrarlo. Non facciamo prevalere la rabbia. Nessuno ci toglierà quello che abbiamo vissuto insieme.”

Francesca Galici, ilgiornale.it