Nasce il premio letterario “Orbetello book prize”: il concorso nel 2020, quest’anno l’anteprima dal 26 al 28 agosto

Nasce il premio letterario internazionale “Orbetello book prize Maremma Tuscany Coast”che per la sua edizione numero zero, non competitiva, si svolgerà da lunedì 26 agosto a mercoledì 28 ai Giardini Chiusi, ingresso Piazza Cortesini a Orbetello. La positiva esperienza dello scorso anno, avuta con Andrea Zagami e lo staff di Zigzag, grazie a una serata dedicata al vincitore del Premio Strega, ha convinto l’amministrazione a realizzare un programma più ampio dedicato ai libri per arricchire il calendario delle manifestazioni estive. L’iniziativa, nata da un progetto dell’assessore al turismo e cultura Maddalena Ottali, ospiterà tra gli altri Cinzia Leone con “Ti rubo la vita”(Mondadori), Grazia Di Michele con il suo romanzo “Apollonia” (Castelvecchi), Catena Fiorello con “Tutte le volte che ho pianto” (Giunti), e Francesco Caringella con il suo giallo dal titolo “Ogni ragionevole dubbio” (Mondadori).Il premio vero e proprio, dedicato alla narrativa di qualità, prenderà il via nell’estate 2020. A scegliere i libri sarà un gruppo di selezione, che sarà comunicato alla fine di agosto 2019, incaricato di individuare i testi tra marzo e giugno. Il bando del premio, aperto ad autori italiani e stranieri sarà pubblicato all’inizio del 2020, a decretare il vincitore una giuria innovativa con un sistema che coinvolgerà la Libreria Bastogi di Orbetello e la Libreria Periferica di Albinia, oltre che gli spettatori – giurati, che contribuiranno a decretare il vincitore del premio “Orbetello Book Prize”.

ilmessaggero.it