Il ritorno della famiglia Addams

Pronti a schioccare di nuovo le dita? È uscito il trailer del nuovo film d’animazione dedicato ad una delle famiglie più inquietanti e famose del piccolo e del grande schermo: gli Addams. Il capofamiglia, Gomez, sua moglie, Morticia, i loro figli, Mercoledì e Pugsley. Senza dimenticare anche lo Zio Fester, il maggiordomo Lurch, la Nonna, e Mano, tornano in una veste tutta nuova. L’appuntamento con i fan è per il prossimo Halloween quando il film approderà in sala.La sceneggiatura è firmata da Pamela Pettler, la produzione esecutiva da Andrew Mittman e Kevin Miserocch. In questo nuovo capitolo, la famiglia Addams deve affrontare Margaux Needler, subdola conduttrice di reality televisivi “consumata dal desiderio dell’assoluta perfezione color pastello della vita suburbana”. Secondo alcune anticipazioni la pellicola racconterà anche come Gomez e Morticia si siano incontrati per poi decidere di sposarsi.

