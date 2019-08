Helen Mirren fa le orecchiette in piazza

A Melissano nel Salento durante manifestazione di Slow Food

L’attrice premio Oscar Helen Mirren ha sorpreso ieri sera quanti si trovavano nel centro storico di Melissano trasformandosi in una massaia pugliese e provando a fare a mano le tipiche orecchiette di pasta fresca in uno degli stand allestiti per la manifestazione “CiboPerBacco” di SlowFood. L’attrice britannica, seguendo le indicazioni della titolare di un pastificio artigianale di Aradeo che stava mostrando al pubblico come procedere, ha provato con successo a realizzare una ‘orecchietta’ suscitando gli applausi dei numerosi presenti. L’attrice passa ormai molto tempo nel Salento dove col marito, il regista Taylor Hackford (ieri rimasto a casa per una indisposizione), possiede una masseria cinquecentesca a Tiggiano (Lecce). L’attrice in giro per gli stand ha ribadito il suo amore per il Salento dove partecipa a numerose iniziative per la salvaguardia dell’ambiente. “E’ una terra meravigliosa – ha detto – e ci sono molte ragioni per restarci, come il suo cibo ma soprattutto la sua gente”.

Ansa