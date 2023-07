Miss Italia non è stata riconfermata

“Miss Italia non è in palinsesto e non ne ho mai sentito parlare”. È lapidario l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio nel rispondere ad una domanda dei giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti della stagione televisiva 2023-2024 che si è tenuta oggi a Napoli. L’ad ha smentito così tutte le voci trapelate il mese scorso circa il fatto che la Lega avrebbe voluto “riportare lo storico concorso di bellezza su Rai1”.

Miss Italia ha fatto parte della storia della tv: è andato in onda su Rai 1 fino al 2012, l’anno successivo l’annuncio di uno stop “per ragioni editoriali“, decisione presa dall’allora presidente della Rai Anna Maria Tarantola. Nel mirino l’immagine della donna, con gli applausi sul momento della Presidente della Camera Laura Boldrini che considerò “una scelta moderna e civile” quella di non trasmettere più la manifestazione sul servizio pubblico. Un ritorno del concorso sulle reti Rai c’era già stato nel 2019 con la conduzione di Alessandro Greco, nei sei anni precedenti la kermesse era sbarcata su La7, poi lo stop al piccolo schermo con le ultime tre edizioni, dal 2020 al 2022, dirottate su internet, lo scorso anno in diretta su Facebook e Youtube. Stessa sorte che, probabilmente, toccherà anche quest’anno alla kermesse.