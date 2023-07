Globo d’Oro 2023: “Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato” miglior documentario

Sono particolarmente felice che la stampa estera premi un documentario dedicato a un personaggio italiano che ha fortemente caratterizzato la storia e la società del nostro paese”, dichiara Fabrizio Zappi, direttore di Rai Documentari, “perché si tratta di un riconoscimento del lavoro che la Rai sta svolgendo per rendere il documentario di creazione italiana un prodotto culturale forte e allo stesso tempo competitivo a livello internazionale, e che dimostra che Rai Documentari si conferma non solo un fondamentale supporto all’industria dell’audiovisivo italiana dedicata al documentario, ma anche un costante stimolo alla ricerca della qualità e della forza emotiva nel racconto della realtà. Per questo vorrei ringraziare la Rai che ha riconosciuto il valore del documentario come strumento indispensabile del servizio pubblico e che continua, anche alla luce dei prestigiosi premi vinti, a sostenerne lo sviluppo e la presenza costante nella programmazione televisiva”.

La Fiat, la Juventus, il potere degli affari, il rapporto con la politica, ma anche il gusto per la bellezza, i motori, la Ferrari, il culto della vela e dello sci: sono i temi che hanno scandito la vita di Gianni Agnelli, per 50 anni protagonista della vita economica e sociale italiana. A vent’anni dalla sua scomparsa, il documentario prodotto da La Presse in collaborazione con Rai Documentari, scritto da Stefano Cappellini, Emanuele Imbucci e Dario Sardelli, con la regia di Emanuele Imbucci, ha ricostruito il percorso dell’uomo, tra successi e cadute, in un ritratto che è riuscito a far luce sulla dimensione personale e intima di Gianni Agnelli grazie alle testimonianze originali di familiari, amici, collaboratori, storici, operai e giornalisti.