Ibeatipaoli e Lucio Dalla insieme in “Siciliano”

La band siciliana ha collaborato con il cantautore prima della sua morte, Tgcom24 offre il video in anteprima

Un brano inedito con Lucio Dalla che è rimasto nel cassetto per anni e che finalmente vede la luce. Ibeatipaoli, la band siciliana scoperta dal cantautore e che ha collaborato con lui tante volte, presenta “Siciliano“. Dopo aver ottenuto i diritti dalla Fondazione. Tgcom24 offre il video in anteprima.

Una favola diventata realtà. “Siciliano” è il risultato di una magica alchimia tra artisti. Un dono inaspettato che illumina e mette in primo piano nuovamente la grandezza indiscussa di un mito: Lucio Dalla.

Alessandro Mancuso, voce de Ibeatipaoli, racconta: “Un pomeriggio in fila alle poste il cellulare squilla con insistenza. Telefonata da ‘numero sconosciuto’… Una voce mi disse dall’altro capo: ‘ciao sono Lucio Dalla’…. Risposi senza neanche pensarci: ‘si, e io sono Napoleone’. Stavo per riagganciare, ma la voce ripeté: ‘sono Lucio Dalla’, e aveva qualcosa di maledettamente familiare, con l’accento leggermente emiliano, così decisi di ascoltare… Mi disse che ci aveva sentiti in una trasmissione radiofonica e che aveva chiesto il nostro numero alla redazione”.

Dalla li invitò a suonare con lui alla Valle dei Templi di Agrigento, per la festa del cinquantanovesimo anniversario dello statuto siciliano, dove era stato invitato come ospite. “E così decidemmo di arrangiare 2 dei suoi brani più belli – continua – ‘Com’è profondo il mare’ e ‘Siciliano’, stravolgendoli completamente. Lucio fu entusiasta”.

Mario Tarsilla, bassista de Ibeatipaoli, interviene: “Quel giorno ci ritrovammo sul palco a fare sound check aspettando il suo arrivo. Lucio riuscì a metterci a nostro agio nel giro di qualche secondo. Da quel momento fu tutto estremamente naturale: musicisti che suonano insieme. Un paio di settimane dopo, arrivò una seconda telefonata. Ci proponeva di dividere un concerto a Zafferana Etnea e, in quella occasione, di suonare almeno 4 o 5 dei suoi brani insieme con i nostri arrangiamenti. Arrangiammo alcune delle sue canzoni che amavamo di più. Il concerto fu bellissimo ed emozionante… Qualche tempo dopo la morte di Lucio iniziammo a caldeggiare l’idea di recuperare ciò era stato interrotto… e in occasione del decennale della sua morte, ci stiamo facendo questo regalo, pubblicare il frutto di quella bellissima e indimenticabile parentesi della nostra vita: iBeatipaoli e Lucio Dalla”.