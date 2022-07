GF Vip 7, tre nuovi nomi nel cast

Nel cast del GF Vip 7 anche una ex Collegio

In questi giorni sono uscite diverse indiscrezioni e alcuni volti noti sono stati dati per certi, ma molti invece pare non abbiano “accettato” l’invito del conduttore Alfonso Signorini, come ad esempio Rita Dalla Chiesa. Lo storico volto di Forum avrebbe deciso, dopo essersi lasciata tentare da Alfonso Signorini, di non partecipare al reality show.

Anche Max Felicitas che da settimane viene accostato al programma, non entrerà nella casa. Fuori dal cast anche Federico Fashion Style, che ha condotto diversi programmi tv, nella scorsa stagione è stato protagonista a Ballando con le Stelle in qualità di concorrente e tra i giurati del varietà di Italia Uno La pupa e il secchione show.

Dovrebbe invece esserci un ex volto dei reality di Rai Due Il Collegio e La Caserma, parliamo del giovane tiktoker e influencer George Ciupilan (in foto).

Dunque, dopo le conferme di Chadia Rodriguez, la giovane rapper di 23 anni e Pamela Prati, ad aggiungersi ai concorrenti dovrebbe essere il giovane tiktoker