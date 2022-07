Film stasera in TV da non perdere venerdì 8 luglio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 8 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

La terrazza sul lago, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Samuel L. Jackson e Patrick Wilson in un thriller. Un poliziotto afroamericano razzista decide di perseguitare una coppia mista.

Diabolik, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastrandrea nel thriller dei Manetti Bros sul noto personaggio dei fumetti.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Civiltà perduta, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Charlie Hunnam nella vera storia dell’esploratore Percy Fawcett che andò alla ricerca di un’antica civiltà.

The Bodyguard – Guardia del corpo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Kevin Costner e Withney Houston in un cult degli anni ’90. Un ex agente della CIA viene incaricato di proteggere una popstar da un maniaco.

Suffragette, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Carey Mulligan e Meryl Streep nella storia del primo movimento femminista mondiale.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Genitori vs Influencer, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Fabio Volo e Giulia De Lellis in una commedia. Un professore si scontra con la figlia per colpa dei social ma diventa a sua volta un influencer.

To Rome with Love, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Woody Allen dirige – tra gli altri – Roberto Benigni, Jesse Eisenberg e Penelope Cruz in un film ambientato a Roma.

American Pie 2, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Secondo capitolo della nota saga di film demenziali. Una casa al mare diventa il centro delle goliardate estive del gruppo.

Non ci resta che il crimine, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Produzione comica con venature crime con Alessandro Gassmann, Marco Giallini e Ilenia Pastorelli.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Sniper: la fine dell’assassino, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Tom Berenger e Chand Michael Collins nell’ottavo capitolo di una nota saga action.

FILM DI GUERRA DA VEDERE STASERA IN TV

12 Soldiers, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Chris Hemsworth in un film di guerra. Dopo l’11 settembre una squadra di forze speciali viene inviata in Afghanistan per combattere i talebani.

Ultima notte a Soho, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Onirico thriller con Anya Taylor-Joy. Una stilista si ritrova negli anni ’60 e lega il suo destino a quello di una misteriosa cantante.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Top Dieci, ore 21:25 su Rai 1

Carlo Conti conduce un varietà in cui due squadre si sfideranno su vari temi nel corso della serata.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2

Ennesima stagione della serie tv crime con protagonista Mark Harmon che vede agire un dipartimento speciale della Marina degli Stati Uniti.

Dog Days, ore 21:20 su Rai 3

A Los Angeles le storie di alcune persone e dei loro cani si intrecciano.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

New Amsterdam, ore 21:25 su Canale 5Famoso medical drama con Ryan Eggold che tratterà anche il tema del COVID-19.

Hunter’s Prayer – In fuga, ore 21:20 su Italia 1

Film di azione con Sam Worthington. Un killer solitario deve uccidere una ragazza ma rinuncia: entrambi dovranno fuggire.

Eden – Un pianeta da salvare, ore 21:20 su La7

Licia Colò attraversa alcuni dei posti più sensibili e belli del pianeta ma anche quelli più a rischio.

Formula 1, GP di Austria, ore 21:30 su TV8

Ennesimo appuntamento con la Formula 1 che stavolta si sposta in Austria.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.