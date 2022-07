Clerks 3: il trailer ufficiale del film di Kevin Smith

Kevin Smith ha mantenuto la promessa e ha pubblicato il trailer di Clerks 3, attesissima commedia nelle sale entro il 2023

Sono passati 12 anni da quando sul grande schermo sono state trasmesse le ultime avventure di Dante Hicks, Randal Graves, Jay e Silent Bob: era il 2006 ma ora i commessi più irriverenti del cinema sono pronti a fare il loro grande ritorno sulle scene con Clerks 3. È stato lo stesso Kevin Smith, regista del film, ad anticipare l’uscita del trailer ufficiale della pellicola, attesissima da tantissimi fan nel mondo. Accanto ai personaggi principali faranno la loro comparsa anche nuovi protagonisti, che renderanno ancora più vivace ed esilarante la trama del film, che dovrebbe uscire nelle sale entro il 2022. Al momento non è ancora stata ufficializzata una data, ma i rumors parlano di un’uscita entro il prossimo autunno.

CLERKS 3, TRAILER E NOVITÀ DELLA COMMEDIA PIÙ AMATA

I commessi dei due negozi adiacenti di Leonardo, nel New Jersey, sono ancora una volta i protagonisti della commedia. Nel trailer, i quattro personaggi principali lasciano intendere che lo spettatore ritroverà il filo del discorso da dove l’aveva interrotto nel 2006. Il primo episodio della saga è stato nel 1994 e inevitabilmente i personaggi sono invecchiati in trent’anni, compreso lo stesso Kevin Smith che del film, oltre a essere protagonista e regista, è sceneggiatore. Accanto a loro, però, i fedelissimi appassionati di Clerks ritroveranno Veronica, interpretata da Marilyn Ghigliotti, ma anche Becky, interpretata da Rosario Dawson, ed Elias, interpretato da Trevor Fehrman. Gli irriducibili della commedia non potranno che esultare per il ritorno sulle scene di Marilyn Ghigliotti, assente dal lontano 1994.

LA TRAMA DI CLERKS 3 E LO SPUNTO DA UNA STORIA VERA

Per scrivere la sceneggiatura del terzo capitolo di Clerks, Kevin Smith si è ispirato a un fatto che gli è realmente capitato. Nello scorrere della storia, Rendal, interpretato da Jeff Anderson, sopravvive a un infarto e in quel momento decide che è giunto il momento di girare il film della sua vita che, inevitabilmente, comincia proprio da quel supermercato ormai famoso in cui ha lavorato. Da qui si snoderà la trama ricca di colpi di scena e situazioni paradossali che hanno reso Clerks uno dei capisaldi della commedia americana. I protagonisti di Clerks sono commessi sui generis e nonostante siano passati trent’anni, la loro verve e il loro spirito non sembrano essere mutati nel tempo. Il Clerks 3, infatti, li ritroviamo nullafacenti e pronti a maltrattare i poveri clienti che si trovano a imbattersi in questi due personaggi, sempre pronti a impegnarsi in mille avventure e vicende piuttosto che lavorare.

IL CAST COMPLETO DI CLERKS 3

I ruoli dei principali protagonisti che il pubblico ha imparato a conoscere in Clerks e in Clerks 2 non sono cambiati. Brian O’Halloran è ancora Dante Hicks, Randal Graves è ancora interpretato da Jeff Anderson. Jason Mewes veste ancora i panni di Jay e Silent Bob non può essere altri che Kevin Smith. Ma nel terzo capitolo, il regista ha previsto delle sorprese per il pubblico, come i camei di Ben Affleck e Justin Long.