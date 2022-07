Ascolti tv giovedì 7 luglio 2022

Vince Don Matteo, seguito da TIM Summer Hits e Scherzi a parte

ASCOLTI TV PRIME TIME

Su Rai 1 Don Matteo 12 in replica ha registrato 2.157.000 telespettatori, share 15,13%, mentre su Canale 5 Scherzi a parte, sempre in replica, ha ottenuto 1.118.000 telespettatori, share 8,90%, superati da TIM Summer Hits che su Rai 2 è stato visto (e ascoltato) da 1.613.000 telespettatori, share 12,81%. Su Italia 1 la serie FBI: Most Wanted ha registrato un netto di 978.000 telespettatori, share 6,51%. Il secondo appuntamento settimanale di Zona Bianca su Rete 4 ha convinto 765.000 telespettatori, share 6,25%, mentre il doc Il cacciatore di nazisti, su Rai 3, ha registrato 688.000 telespettatori, share 4,54%, e su La7 In Onda ha ottenuto 554.000, 3,81%. Su Tv8 il film Cops – Una banda di poliziotti è stato visto da 375.000 telespettatori, share 2,5% e su Nove il film Una famiglia all’improvviso ha registrato 343.000 telespettatori, share 2,5%.

ASCOLTI TV ACCESS PRIME TIME

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 3.016.000 telespettatori, share 18,95%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.282.000 telespettatori, share 14,34%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 1.021.000 telespettatori, share 6,42%. Su Rai 3 Blob 608.000, 4,25%, Generazione Bellezza 900.000, 5,84% e Un posto al sole 1.387.000, 8,65%. NCIS su Italia 1 registra 1.070.000 telespettatori, share 6,77% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 793.000 telespettatori, share 5,12% e nella seconda 814.000, 5,09%. Su La7 il segmento di fascia di In onda registra 910.000 telespettatori, share 5,68%, mentre su Tv8 Celebrity Chef ha ottenuto 367.000 telespettatori, share 2,3% e su Nove Deal with It ha raccolto 273.000 telespettatori, share 1,7%.

ASCOLTI PRESERALE

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.406.000 telespettatori, share 24,80% e nel game un netto di 3.512.000, 29,32%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1104.000 telespettatori, share 11,99% e nel game un netto di 1.766.000, 15,18%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 687.000, 4,97%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 505.000 telespettatori, share 3,80%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 650.000 telespettatori, share 5,45%. Su La7 la serie Padre Brown 138.000, 1,64% e 184.000, 1,63%.

DAYTIME (MATTINA)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 604.000 telespettatori, share 15,66%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 623.000, 15,66%; subito dopo Camper ha ottenuto 1.204.000, 14,83%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 441.000 telespettatori, share 6,58%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 205.000, 5,12%, mentre Elisir – A gentile richiesta 181.000 telespettatori, share 4,70%; infine, dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 478.000, 5,48% e 444.000, 4,16, seguito da Passato e Presente a 420.000, 3,56%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 695.000 telespettatori, share 18,33% nella prima parte e 593.000, 15,33% nella seconda, mentre prima del Tg5 Forum ha registrato 1.231.000, 18,74%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 146.000 telespettatori, share 2,50% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 147.000 telespettatori, share 3,28% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 139.000, 1,55% e La Signora in giallo 575.000, 5,01%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 157.000 telespettatori, share 4,10%, nel segmento News 133.000, 4,23% e nel Dibattito 161.000, 4,01%; quindi Coffee Break 180.000, 4,65% e L’aria che tira – Estate 281.000, 5,82%, con 334.0003,64, % nel segmento L’Aria che tira Oggi – estate.

DAYTIME (POMERIGGIO)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo hanno registrato 1.275.000, 12,18% e 1.298.000, 15,02%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 851.000, 10,81%; a seguire Estate in diretta 1.434.000, 18,66%. Su Rai 2 la settima tappa del Giro d’Italia femminile ha registrato 562.000 telespettatori, share 5,26% e a seguire il Tour de France ha ottenuto con la Tappa in diretta 822.000, 9,41%, con la Tappa all’arrivo 1.227.000, 15,57% e con Toureplay un netto di 547.000, 7,44%. Su Rai 3 Overland 517.000, 6,98% e Geo Magazine 856.000, 10,58%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.283.000 telespettatori, share 19,73%, mentre Una Vita 1.931.000, 18,21%, Un altro domani 1.560.000, 17,17% e Terra amara 1.325.000, 16,67%. Dopo le soap il film tv Kiss the chef: Una visita inaspettata ha ottenuto un netto di 884.000, 11,62%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 548.000 telespettatori, 4,78%, mentre NCIS: Los Angeles 353000, 4,74%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 768.000 telespettatori, 7,61% di share; a seguire il Tg4 – Diario di guerra 386.000, 4,79% e il film I due deputati un netto di 308.000, 3,97%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 260.000 telespettatori, share 3,03% e The Royals 125.000, 1,72%.

ASCOLTI TV SECONDA SERATA

In seconda serata su Rai 1 il film Arrivano i prof ha registrato 492.000 telespettatori, share 8,34%. Su Rai 2 La regina del peccato un netto di 244.000 telespettatori, share 6,20%. Su Rai 3 il Premio Strega ha registrato 280.000 telespettatori, 2,86% e Tg3 LineaNotte estate 265.000, 5,38%. Su Italia 1 Law & Order – Special Victims Unit ha registrato 631.000 telespettatori, share 5,99%, mentre su Rete 4 Sud 159.000, 4,70%. Su La7 Servant of the people 138.000, 1,94% e 87.000, 2,40%.

TG