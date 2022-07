Amsterdam, trailer del nuovo film di David O. Russell con Margot Robbie e Christian Bale

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella nuova pellicola diretta dal regista di capolavori come The Fighter, Il lato positivo e American Hustle. Vanta un cast a dir poco stellare composto da Christian Bale, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Robert De Niro e Taylor Swift, tra gli altri

È uscito il trailer del film “Amsterdam”, la nuova pellicola diretta da David O. Russell, regista di capolavori come The Fighter, Il lato positivo e American Hustle.

Vanta un cast a dir poco stellare composto da Christian Bale, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Robert De Niro e Taylor Swift, tra gli altri. Il film arriverà nei cinema italiani il 3 novembre (e in quelli americani l’indomani, il 4 novembre). Promette grandi cose, sia per gli interpreti sia per l’occhio registico che li dirige.

Partiamo dai primi, gli interpreti. “Amsterdam” riunisce sullo stesso set Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Rami Malek e Robert De Niro. Insomma, un intero red carpet, per non dire l’intera Walk of Fame.



David O. Russell è il cinque volte candidato all’Oscar, celebre anche per un proverbiale caratteraccio: pare che nei primi anni di carriera sia riuscito a litigare quasi con tutti quelli con cui si è trovato a lavorare.

A sette anni di distanza dalla sua ultima prova registica, ossia “Joy”, il cineasta newyorkese torna a scrivere e a dirigere una pellicola che si preannuncia già un enorme successo.



Potete guardare il trailer del film “Amsterdam” nel video che trovate in fondo a questo articolo.

IL FILM

“Amsterdam” è prodotto da 20th Century Studios e distribuito da The Walt Disney Company Italia. Si tratta di una coproduzione tra New Regency, DreamCrew Entertainment, Corazon Hayagriva e Keep Your Head Productions con 20th Century Studios (controllata Disney).

Il film viene definito un “racconto affascinante e intricato che fonde brillantemente fatti storici e finzione per un’esperienza cinematografica attuale”.

La trama racconta di tre amici che negli anni Trenta dello scorso secolo diventano testimoni di un omicidio. Eppure da testimoni a sospettati per loro il passo è breve. Scopriranno di essere finiti loro malgrado in un complotto segreto. Uno dei peggiori complotti della storia statunitense, ad alto tasso di choc.

La trama è basata su una storia vera e la sceneggiatura nasce da un’idea originale del regista e sceneggiatore. Narra di un accordo tanto improbabile quanto affascinante tra un dottore e un avvocato.

La pellicola è ambientata nell’America appena uscita dalla Prima Guerra Mondiale e ruota attorno al terzetto di amici composto dai personaggi interpretati da Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington.

Il trailer arriva ora, dopo il primo annuncio riguardante il titolo, che è stato dato durante il CinemaCon di Las Vegas.

UNA SEGRETEZZA MASSIMA

Fino al CinemaCon di Las Vegas dello scorso aprile, di questo nuovo film di David O. Russell non si sapeva praticamente niente. Nemmeno il titolo era mai stato confermato a livello ufficiale, benché nell’ambiente del cinema circolasse da almeno due anni, dicono.

Le riprese di “Amsterdam” hanno visto il primo ciak all’inizio del 2021, ma sono state condotte da una segretezza così grande che qualcuno ha voluto ribattezzare il lungometraggio di Russell come “David O. Russell secret project”.

Anya Taylor-Joy, una delle stelle che fanno parte del cast, in un’intervista a Vanity Fair del marzo 2021 ha rivelato che anche loro, i protagonisti, sapevano ben poco della pellicola.

Anche ora che il titolo è stato annunciato e il trailer presentato, si sa poco della trama e nemmeno è dato sapere quale personaggio sarà interpretato da quale attore.