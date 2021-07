Raffaella Carrà. Una mostra digitale interamente dedicata a lei “Raffaella è nostra”

Una mostra fotografica in digitale interamente dedicata a Raffaella Carrà . È l’omaggio dell’Archivio Riccardi con foto di Carlo e Maurizio Riccardi. Con 89 foto della showgirl ancora giovanissima, fotografata in bianco e nero nella sua casa e durante alcune tappe della sua splendida carriera Raffaella Carrà, è stata amata da tutti in modo trasversale, un’icona che ha saputo con il suo talento spingere la libertà nel nostro paese. Le foto ne mostrano la forza il sorriso e l’eleganza.

Archivio Riccardi sta organizzando un’esposizione che permetta la visione delle immagini stampate per continuare l’omaggio a Raffaella

il link alla mostra nella galleria virtuale http://www.agrphoto.it/fotoric/20210707Raffaella%C3%A8Nostra/