Quando “Beggin'” era in italiano: da Riki Maiocchi ai Maneskin

Breve storia in video di un successo che si è acceso nel lontano 1967 ed è stato oggetto di cover e rivisitazioni le più disparate. Con lo zampino di Mogol

Quando i Maneskin registrarono la loro cover di “Beggin’” tre anni fa, in coda a quella che era stata una delle loro più riuscite performance a X Factor, si parlò di cover dei Madcon: da quella prendevano ispirazione Damiano e soci, decisamente meno dall’originale dei 4 Seasons. Ma “Beggin'”, come è noto, arrivava da molto lontano.

Bob Gaudio, tastierista e autore, scrisse “Beggin'” con la collaborazione di Peggy Farina ed il pezzo uscì come secondo singolo di “New Gold Hits” dei suoi Four Seasons nel 1967. Per la formazone con al centro l’ex crooner italo-americano diventato soul singer Frankie Valli si trattò di una parziale reinvenzione ma anche di un solo parziale ritorno al successo: “Beggin'” stazionò sì per qualche tempo nella top 20 ma raggiunse solo il sedicesimo posto.

Difficile contare le versioni che il brano ispirò quasi immeditamente. Molto più semplice, invece, individuare quella più popolare qui da noi che, con rapidità e tempismo niente male, vide la luce nello stesso 1967. Già: “Beggin'” divenne famosa in Italia, ma a modo suo: rispetto alle sue origini aveva guadagnato per strada una firma aggiuntiva tra gli autori (le note di copertina recitavano: Farina – Gaudio – Mogol) ed aveva cambiato titolo, lingua e interprete. “Prega” fu un successo interpretato dal compianto Riki Maiocchi, in modalità solista post Camaleonti, scomparso nel 2004.

Nel 2005 “Beggin'” sarebbe risorta insieme all’intero catalogo dei 4 Seasons, reso in forma di musical-documentario con il titolo di “Jersey Boys”: sarebbe diventato e rimasto un successo duraturo, muovendo dai trionfi iniziali di Broadway fino al West End londinese per diversi anni. La versione teatrale dell’opera, a sua volta, sarebbe stata trasformata in un musical-biopic con la regia di Clint Eastwood nel 2014, con il brano ovviamente un’altra volta redivivo come parte integrante della sua colonna sonora.

Nel 2007 la canzone risorse ancora una volta, e seriamente. Con due versioni diversissime. La prima a cura del DJ francese Pilooski, che ri-editò il brano spedendolo al primo posto della UK Dance Chart.

La seconda ad opera dei già citati norvegesi Madcon, formazione hip-hop che operò anche sui testi introducendo versi rap. La cover andò diretta al primo posto della classifica norvegese. E siamo a oggi: “Beggin'” dei Maneskin è un successo mondiale e quasi un caso di studio.

