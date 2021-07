Moda uomo, Omar Sy fuoriclasse di stile: cosa copiare a Lupin

Saper scegliere con cura abiti e accessori è il primo passo e ha la sua importanza ma non basta

Che cos’è l’eleganza? È una filosofia di vita. È tutto un complesso di cose e riguarda sì, la scelta degli abiti e degli accessori, ma non solo. È stile, classe, portamento. Caratteristiche che un attore del momento come Omar Sy sembra avere da vendere. Vediamo allora cosa copiare a questo 43enne francese, protagonista della serie tv Netflix “Lupin” e di decine di film.

QUESTIONE DI FASCINO – Impeccabile e al posto giusto. La sensazione che arriva scorrendo le immagini è che personaggi come Omar Sy sono in grado di passare con grande naturalezza dal completo formale ed elegante, per le occasioni speciali come le serate di gala, ad outfit più rilassati e casual. Come si fa? Dando abito alla propria personalità, per individuare un proprio stile. Senso della misura ed equilibrio, rispetto delle proporzioni, pulizia delle linee, colori classici, tinte unite: aiuta a muoversi con sicurezza in ogni contesto e a sentirsi perfettamente a proprio agio. Il fascino parte da qui.