Madonna, il film sul tour di ‘Madame X’ uscirà in ottobre

Il film sul tour di Madame X sarà disponibile in ottobre sulla piattaforma Paramount+. Lo ha annunciato Madonna su Instagram.

In febbraio era stato detto che il racconto dell’ultima tournée della pop star, con dietro le quinte, prove, momenti privati e inediti, sarebbe arrivato su Netflix.

«Madonna ha messo letteralmente sangue, sudore e lacrime nel tour di Madame X, e vuole che il documentario mostri tutto quello che quella tournée è stata», diceva una fonte interpellata dal Sun. «Non è mai stata il tipo che vuole nascondersi, perciò gli spettatori vedranno tutto di lei, anche la sua tagliente ironia».

Paramount+ è stato lanciato quattro mesi fa negli Stati Uniti e in altri Paesi del mondo, ma non è ancora disponibile in Italia.

Il film su Madame X esce trent’anni dopo A letto con Madonna (Truth or Dare), il celebre e controverso documentario sul Blonde Ambition Tour che ha imposto uno standard nei documentari sulle pop star.

