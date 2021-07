Italia-Spagna, la gaffe della steward: scambia Bonucci per un tifoso e cerca di allontanarlo

Italia-Spagna, durante i festeggiamenti degli azzurri per la vittoria maturata ai rigori arriva uno dei siparietti più divertenti e imperdibili di Euro 2020. I protagonisti sono Leonardo Bonucci e una steward impegnata allo stadio di Wembley.

Il filmato ha già fatto il giro del web, condiviso sui vari social, e non potrebbe essere altrimenti. Il difensore della Juventus e della nazionale, infatti, era andato a festeggiare con i tifosi italiani in tribuna, approfittando dell’assenza di barriere per un’esultanza collettiva. Alle sue spalle, però, spunta una donna con la pettorina da steward che lo prende di peso e cerca di allontanarlo, convinta che si trattasse di un tifoso invasore.

L’espressione di Leonardo Bonucci è tutta un programma: il difensore azzurro appare incredulo per non essere stato riconosciuto dopo 120′ giocati ed un calcio di rigore trasformato (magistralmente). Alla fine, tutto si risolve con un sorriso ed un abbraccio, ma anche con una testimonianza video che sta facendo sorridere tutto il mondo.





(Leggo)