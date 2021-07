Flavia Pennetta è in dolce attesa: “Tre è il numero perfetto”

La ex campionessa di tennis annuncia sui social la sua terza gravidanza dal marito Fabio Fognini

“Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. Io vi amo! Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conoscerti piccolina/o” con questo messaggio social Flavia Pennetta annuncia di essere incinta dal marito Fabio Fognini. Posta uno scatto della pancia già rotonda, con i piccoli Federico e Farah che la baciano ed è subito pioggia di auguri.

Ci sono Filippo Magnini, Alice Campello, Costanza Caracciolo, Eleonora Abbagnato, Federica Pellegrini, Valeria Solarino tra i tantissimi che si congratulano con Flavia e Fabio per la bella notizia. Sposati dal 2016 i due assi del tennis formano una famiglia felicissima con i piccoli Federico (nato nel 2017) e Farah (nata nel 2019). Ora la gioia in casa non potrà che aumentare con l’arrivo del nuovo membro.

“A noi piacciono le famiglie numerose, non abbiamo messo un limite, ma vogliamo goderci Farah che è piccolissima. Io poi comincio a essere un po’ vecchietta” aveva dichiarato la Pennetta durante il primo lockdown. E scherzando aveva aggiunto: “Alla fine di questa quarantena le cose sono due: o ne esco di nuovo incinta oppure si divorzia”. Fortunatamente per loro si è concretizzata la prima delle ipotesi…

