Michelle Hunziker cambia spiaggia e cambia mare. Ma il bikini è sempre al top!

Michelle Hunziker è solita passare l’inizio dell’estate nella sua amata Varigotti, in provincia di Savona. Ma quest’anno, dopo la consueta puntatina nel suo buen retiro, ha tradito la costa ligure per trasferirsi in Romagna. Con gran parte della famiglia. E con il suo bikini che è sempre al top, naturalmente…

UNA FAMIGLIA ALLARGATA E… FIFONA! – Già, perché Michelle Hunziker si tiene in forma con i suoi esercizi e con la sua sana alimentazione.



Pronta a sfoggiare un bikini da urlo. Anche sugli scivoli dell’Aquafan di Riccione, dove però… molti altri (non certo lei) hanno paura. Prima tra tutti, Sara Daniele: la “figlia acquisita” durante la quarantena è ancora con Michelle e Tomaso Trussardi. ma non ne vuole sapere di scivolare. Quando finalmente la convincono… ecco che anche Tomaso Trussardi fa delle facce decisamente impaurite!

SPUNTA ANCHE ROVAZZI – Alla fine, la paura è vinta. E con Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, Sara Daniele e l’immancabile Aurora Ramazzotti, ecco spuntare anche Fabio Rovazzi con la fidanzata Karen. Un bel quadretto… con tanto di siparietti. Perché, alla fine, ciò che conta è vincere la paura. Col divertimento.



