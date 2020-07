Eleonora Giorgi: “Clizia e Paolo? Spero che tra loro le cose rimangano così…”

Eleonora Giorgi, intervistata dal settimanale Novella 2000, è tornata a parlare della relazione in corso tra suo figlio, Paolo Ciavarro, e la fashion blogger Clizia Incorvaia, che si sono conosciuti e innamorati durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. La celebre attrice, anche lei ex concorrente del reality show di Canale 5



Ha confermato le buone impressioni su Clizia Incorvaia, ricordando la sofferenza del figlio causata dalla lontananza forzata dalla compagna:



“È stato uno strazio, Paolo ardeva dal desiderio di raggiungere Clizia. Appena ha potuto, è partito, ha fatto tutti i controlli, tampone, contro tampone, tutto a posto, e si sono finalmente rivisti. Da maggio, ho visto lui e Clizia giusto un paio di giorni, quando sono passati da Roma”.

Eleonora Giorgi si rivede nel carattere deciso della fashion blogger siciliana, dichiarando di non essere rimasta stupita dal fatto che il figlio Paolo si sia innamorato di lei. Con queste dichiarazioni, l’attrice ha anche parlato della precedente situazione sentimentale di Clizia:

“Clizia mi ha colpita fin da prima di conoscerla, vedendola in tv dalla D’Urso. C’erano elementi di lei che mi hanno incuriosito: il candore, la forte intelligenza… Per cui, prima che Paolo entrasse nella Casa, gli ho detto: “Questa ragazza ti piacerà, perché è simile a me”. Quando è nato il loro amore non mi sono stupita. Posso dire, basandomi su sensazioni, che, istintivamente, Clizia mi piace. Ma non la conosco bene. Bisogna vedere come si svilupperà la relazione con Paolo. Certo, Clizia ha delle problematiche: ha una figlia, un ex marito. Mi auguro che le cose tra lei e Paolo rimangano così”.

La Giorgi, infine, ci ha tenuto a dissipare tutti gli ulteriori dubbi riguardanti la stima che nutre per la fidanzata del figlio:

“Ma perché vi stupite? A me non è che “Clizia piace davvero”… Clizia piace. Per ora, vedo Paolo felice e sono felice”.





Gossipblog.it