Brunori Sas annuncia quattro concerti in estate

Brunori Sas tour 2020: le date e i concerti del cantautore calabrese, una delle rivelazioni degli ultimi anni.

Slitta il primo tour nei palasport di Brunori Sas a causa dell’emergenza Coronavirus. Tuttavia, l’artista non si arrende, e ha annunciato quattro nuovi concerti estivi acustici, intimi e indimenticabili. Ecco, dunque, l’elenco completo degli eventi previsti nel nuovo programma di concerti di Dario e dove acquistare i biglietti per vedere l’artista dal vivo nelle strutture italiane in cui si esibirà.

Il cantautore di origine calabrese, reduce dal trionfo alle Targhe Tenco e a quello ai Nastri d’Argento, ha annunciato quattro concertini acustici nell’estate del Coronavirus. Ecco le date di questi eventi utili per presentare dal vivo Cip!:

– 11 luglio a Champorcher (Aosta), nell’ambito del MusicaStelle Outdoor

– 24 luglio a Lugo (Ravenna), nell’ambito del Ravenna Festival

– 26 luglio a Tarvisio (Udine), nell’ambito del No Borders Music Festival

– 2 agosto a Monte Cucco (Perugia), nell’ambito di Suoni Controvento

Di seguito invece il nuovo calendario dei concerti autunnali, il suo primo tour nei palasport, slittato a fine 2020 a causa del Coronavirus. Uno slittamento che però potrebbe anche essere allungato fino al 2021. Ecco le date: 14 novembre 2020 – Reggio Calabria @PalaCalafiore

18 novembre – Ancona @PalaPrometeo

20 novembre – Jesolo (Venezia) @PalaInvent

22 novembre – Assago (Milano) @Mediolanum Forum

24 novembre – Casalecchio di Reno (Bologna) @Unipol

Arena 26 novembre – Firenze @Nelson Mandela Forum

29 novembre – Torino @PalaAlpitour

1° dicembre – Roma @Palazzo dello Sport

3 dicembre – Napoli @Teatro PalaPartenope

5 dicembre – Bari @PalaFlorio

I biglietti per i concerti possono essere acquistati su TicketOne. Quelli per i live nei palasport restano validi invece anche per le nuove date, in attesa di ulteriori informazioni.

