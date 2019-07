Su Paramount Channel arriva ‘Cinema d’estate’

Il canale di Viacom lancia una programmazione speciale da domenica 7 a domenica 14 luglio

Paramount Network – il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat – da domenica 7 a domenica 14 luglio presenta ‘Cinema d’estate’, programmazione speciale che offrirà un assaggio del palinsesto estivo.

Da 8 lunedì luglio a venerdì 12 luglio,alle 17.50 andrà in onda Law & Order: Criminal Intent mentre alle 19.40 arriva Samantha Stephens in Vita da Strega.

Per quanto riguarda il prime time, domenica 7 luglio la programmazione speciale di Paramount Network si è aperta con Sette anni in Tibet, film del 1997 diretto da Jean-Jacques Annaud.

Questa sera, invece, alle 21.10 andrà Il caso Thomas Crawford, film del 2007 diretto da Gregory Hoblit.

Domani alle 21.10, direttamente dai creatori de L’era glaciale, arriva Robots mentre mercoledì sarà la volta di Thelma & Louise, pellicola cult di Ridley Scott diventata un inno alla libertà.

Giovedì toccherà a Kon-Tiki, film in prima tv che ricostruisce l’avventura dell’etnografo Thor Heyerdahl.

Venerdì un’altra prima tv assoluta con la seconda stagione dell’acclamata serie inglese Il giovane ispettore Morse mentre sabato andrà in onda Soldato Jane.

Domenica 14 chiude la programmazione speciale un’altra prima tv: il film Una doppia Verità, irresistibile legal thriller del 2017, diretto da Courtney Hun, con Keanu Reeves e Renée Zellweger.