Rai2, stasera torna “Squadra speciale Cobra 11”

Nuovo doppio appuntamento in prima visione tv per “Squadra speciale Cobra 11″, in onda su Rai2 domani alle 21.20. La serie interpretata da Erdogan Atalay, Vinzenz Kiefer, vede nel primo episodio dal titolo Caduta libera”, poco dopo l’esame di ammissione all’accademia di polizia, la figlia di Semir, Dana, viene sorpresa dal passato e un’amica della sua ex combriccola viene assassinata. La squadra nizia le indagini e Semir vorrebbe tenete sua

figlia fuori da tutto, cosa che a lei non va giù. Ostinata, Dana inizia a cercate l’assassino da sola e finisce in una rete mortale d’intrecci e intrighi…

A seguire Sangue e arena, in cui Markus Meyer, un collega dei corpi speciali, dopo un intervento congiunto viene buttato fuori dall’autostrada e muore, Paul e Jenny fanno conoscenza con i suoi fratelli minori Kian e Tom. Tutti e tre sono cresciuti come figli adottivi di genitori benestanti. Presto i poliziotti scoprono però che nella famiglia Meyer nulla è come sembra…