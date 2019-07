Elisa Isoardi: “Ora voglio un barboncino non un uomo”

Elisa Isoardi non smette di far parlare di sè con le sue frasi sull’amore. Già aveva detto che dopo Matteo Salvini non voleva uomini, adesso la Isoardi rincara la dose: “Un uomo adesso proprio non lo voglio, mi basta un barboncino“.

Questo ha dichiarato a “Vero” Elisa Isoardi. In poche parole il suo caro Zenith in questo momento della sua vita le basta e le avanza come compagnia maschile.

Nel frattempo, aspettando l’inizio de “La prova del cuoco”, la conduttrice televisiva si rilassa prendendo il sole e leggendo “I dolori del giovane Werther” di Johann Wolfgang Goethe. Nella foto da lei postata su Instagram si vede lei sorridente che prova a prendere un po’ di tintarella con: “L’olio di EVO, non avevo altro in casa, ma ci sta”. Scrive scherzando.

Insomma non c’è spazio per l’amore ora nella vita della timoniera de “La Prova del Cuoco”. Per lei è tempo di ritagliarsi del tempo con se stessa, per riflettere a fondo e capire da dove ripartire. E anche per pensare alla prossima edizione del suo programma culinario. Da poco ha infatti dichiarato di aver trovato una cuoca molto talentuosa.

Alessandro Pagliuca, ilgiornale.it