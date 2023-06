“Non ho mai…” su Netflix arriva il gran finale

Disponibile dall’8 giugno l’ultimo capitolo della serie che segue le vicende della scoppiettante Devi Vishwakumar, adolescente indiana di prima generazione che vive in California e cerca la sua identità fra la tipica vita americana e le tradizioni della sua famiglia. I fan sanno già che si divideranno ancora in team Paxton e team Ben, ma a portare scompiglio arriverà anche un nuovo studente della Sherman Oaks mentre la protagonista e le sue amiche si concentrano sull’ultimo anno di scuola e l’ammissione al college.

Devi Vishwakumar è tornata ed è pronta a chiudere con il botto. È disponibile da oggi, 8 giugno, su Netflix la quarta e ultima stagione di Non ho mai… (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), apprezzatissima serie che segue le vicende di un’adolescente indiana di prima generazione che vive a Sherman Oaks, in California, e cerca di farsi strada nella vita mettendo in prima linea un caratterino niente male che, spesso, la porta a scontrarsi con le convinzioni più tradizionali della sua – comunque adorabile – famiglia.

La terza stagione si è aperta con Devi e Paxton, affascinante nuotatore dell’ultimo anno per cui lei aveva una cotta, che si frequentano ufficialmente e sono diventati il pettegolezzo più interessante della scuola. I due però sono molto diversi, e ben presto le insicurezze di Devi causano la rottura della relazione. Un fatto che porta alla ribalta la figura di Ben, inizialmente “nemesi” scolastica di Devi per il quale però la 15enne prova sentimenti contrastanti e con cui ha già avuto una relazione in passato. La novità della terza stagione è Des, figlio di un’amica di Nalini – la madre di Devi – che diventa per un periodo il fidanzato della protagonista, salvo poi rimanere vittima dei pregiudizi della sua stessa madre che ritiene la ragazza non all’altezza del suo pargolo. Non mancano le avventure amorose delle due migliori amiche di Devi, Fabiola – che inizia una storia con la ex di Ben, Aneesa – ed Eleanor, che si fidanza con lo strambo ma alla fine dolcissimo Trent. Alla fine della terza stagione Paxton si diploma ed è pronto a partire per il college, mentre nella scena finale Devi si presenta alla porta di Ben e i due si baciano.

La quarta stagione di Non ho mai… riparte quindi da qui, e dal trailer capiamo subito che il pubblico si dividerà ancora una volta in team Paxton e team Ben. Devi è andata a letto con Ben, mentre Paxton che sarebbe dovuto partire per l’università torna Sherman Oaks. Devi e le sue amiche sono alle prese con l’ultimo anno di liceo e l’ammissione al college, ma sulla scena compare un nuovo studente, Ethan, che porterà non poco scompiglio.

Nella quarta stagione della serie, ideata dalle produttrici Mindy Kaling e Lang Fisher, ritroviamo tutti i principali personaggi, a partire ovviamente dalla protagonista Devi interpretata da Maitreyi Ramakrishnan. Ci saranno Paxton (Darren Barnet), Ben (Jaren Lewison), Eleanor (Ramona Young), Fabiola (Lee Rodriguez), Trent (Benjamin Norris) e Aneesa (Megan Suri). Torna anche la famiglia di Devi: la madre Nalini (Poorna Jagannathan), la cugina Kamala (Richa Moorjani) e la nonna Nirmala (Ranjita Chakravarty). Fra le new entry Michael Cimino, che interpreta il nuovo studente Ethan, e Jeff Garlin – ex star di The Goldbergs – nei panni di Len, un uomo vicino alla nonna di Devi.