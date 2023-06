Fedez e la verità su Luis Sal “Non tornerà a ‘Muschio selvaggio'”

Fedez ha raccontato i perché della rottura con Luis Sal. Dopo settimane di voci e speculazioni sulla sparizione dello Youtuber dal podcast “Muschio selvaggio” che i due conducevano insieme dal 2020. Fedez ha fatto un video su YouTube spiegando i motivi della lite. “Dopo l’esperienza di Sanremo abbiamo avuto un confronto molto acceso e abbiamo deciso di prenderci qualche settimana per capire come stavano le cose – ha raccontato Fedez -. Alla fine della settimana Luis mi ha fatto sapere che non sarebbe più tornato a ‘Muschio selvaggio’ e io non l’ho presa bene. Oltretutto mi è stato impedito fino a oggi di raccontare come stavano le cose danneggiando di fatto il podcast”.

Un finale amaro quello dell’amicizia tra Fedez e Luis Sal. Che tra i due si fosse consumata una rottura definitiva era sotto gli occhi di tutti, ma la mancanza di spiegazioni ufficiali aveva aperto la porta a ricostruzioni e speculazioni di ogni tipo. “Avevo chiesto il favore di poter dire che Luis non c’è più. Di dirvi: ‘Se seguite questo podcast per lui, non c’è’ – ha spiegato Fedez -. Non mi è stata data questa autorizzazione, credo sia stato fatto per un motivo ben preciso e poco corretto dal mio punto di vista”.

Il problema sarebbe scoppiato con la decisione di portare “Muschio selvaggio” a Sanremo, in concomitanza con la presenza di Chiara Ferragni in veste di co-conduttrice, trasformandolo in una trasmissione tv trasmessa su Raidue. Un’idea alla quale Luis Sal si sarebbe in un primo momento opposto salvo poi acconsentire. Ma in quei giorni sanremesi non tutto è filato liscio. “E’ stata una parentesi molto impegnativa, complicata – ha detto Fedez -, caduta in concomitanza con un momento in cui la mia salute mentale non era al top. E alla fine di questo progetto c’è stata una discussione lavorativa”. E qui è arrivata la rottura. “Ho fatto notare a Luis come avessi avuto la sensazione di dovermi fare carico di tutto e di non avere avuto un supporto da parte sua – ha continuato Fedez -. Alla fine di questa discussione animata abbiamo deciso di prenderci una settimana per decidere cosa fare. Con mio grande stupore Luis mi ha mandato un messaggio dicendomi che il format aveva preso una direzione più mia che sua, che aveva voglia di dedicarsi a nuovi progetti e che quindi abbandonava il podcast”.

Un fulmine a ciel sereno per Fedez (“non avevo mai ricevuto campanelli di allarme in tal senso”), a maggior ragione perché i due solo poche settimane prima avevano fondato una società al 50% (“non fatelo mai”). Per questo motivo Luis Sal compare ancora nella sigla e anche per questo il suo management ha impedito a Fedez di raccontare da subito come stavano le cose. Con pesanti ripercussioni sul format. “Ho aspettato tre puntate prima di chiedere al management la possibilità di dire al pubblico che Luis non ci sarebbe più stato – ha continuato Fedez -. Questa cosa ha irrimediabilmente danneggiato il format. Come? Molto semplicemente è diventato sempre più problematico reperire ospiti. Perché sotto la sezione commenti, chinque venisse, si parlava quasi ed esclusivamente di Luis e non dell’ospite. Se chiami delle persone a parlare di argomenti sensibili, non sono contente se poi nei commenti si parla solo di altro”.