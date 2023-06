Black Mirror 6 un episodio sarà fatto con l’AI

Lo sceneggiatore della serie distopica cede alla tecnologia che ha sempre criticato.

Dopo aver descritto la tecnologia come il male supremo in buona parte degli episodi di Black Mirror, ora Charlie Brooker sembra aver ceduto alla stessa tecnologia di cui tanto aveva paura. A quanto pare, infatti, lo sceneggiatore ha affermato di aver “giocato con ChatGPT” per vedere se la tecnologia AI potesse scrivere un nuovo episodio della serie distopica di fantascienza. Il risultato? Scopriamolo insieme.

“La prima cosa che ho fatto è stata digitare ‘generare un episodio di Black Mirror’“, ha raccontato Brooker nel nuovo numero di Empire Magazine a proposito del suo esperimento di utilizzare l’AI generativa per creare un episodio della sua serie più nota. “È [venuto] con qualcosa che, a prima vista, si legge in modo plausibile, ma a una seconda occhiata, è s —.” Dopo aver dedicato del tempo a considerare seriamente la sceneggiatura generata dall’intelligenza artificiale, Brooker ha capito cosa fosse andato storto, e non ha esitato a dichiararlo pubblicamente. “Tutto ciò che è stato fatto è cercare tutte le sinossi degli episodi di Black Mirror e metterle insieme”, ha detto. “Quindi, se scavi un po’ più a fondo, dici: ‘Oh, in realtà non c’è nessun vero pensiero originale qui.'” Certo, Brooker non è rimasto affatto impressionato dalle potenzialità dell’AI, ma questo esperimento ha avuto un impatto importante sulla sesta stagione in arrivo.

Indipendentemente dall’esperimento dell’AI condotto da Brooker, la sesta stagione di Black Mirror promette di regalare grandi sorprese al suo pubblico. Lo stesso sceneggiatore ha affermato che la stagione assomiglierà dal punto di vista tonale agli episodi passati, ma dal punto di vista dei contenuti, i fan dovrebbero “aspettarsi l’inaspettato”. A dimostrarlo è stato anche il trailer della serie, in uscita su Netflix il prossimo 15 giugno con quattro episodi indipendenti a tema tecnologia.