Ascolti tv 7 giugno: da Sognando Parigi a New Amsterdam

Il match Fiorentina – West Ham (Tv8) conquista la serata con 3 milioni e 411mila spettatori e il 17,5% di share. La partita surclassa il film Sognando Parigi (Rai 1) che ha raccolto 1 milione e 980mila utenti con il 10,5% di share e la serie New Amsterdam (Canale 5) che ha totalizzato 1 milione e 223mila spettatori con il 7,9% di share. Sale Chi l’ha visto? (Rai Tre), che supera i 2 milioni di telespettatori e raggiunge il 12% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 7 giugno 2023:

Rai Uno – Sognando Parigi ha raccolto 1.980.000 spettatori (10,5%);

Canale 5 – New Amsterdam ha totalizzato 1.223.000 spettatori (7,9%);

Rai Due – The Good Doctor ha avuto 810.000 spettatori (4,2%);

Italia 1 – The Great Wall ha fatto compagnia a 964.000 spettatori (5%);

Rai Tre – Chi l’ha visto? ha informato 2.039.000 spettatori (12,3%);

Rete 4 – Zona Bianca ha raggiunto 648.000 spettatori (4,6%);

La7 – Atlantide ha convinto 438.000 spettatori (3,2%);

Tv8 –Finale Conference League Fiorentina – West Ham ha ottenuto 3.411.000 spettatori (17,5%);

Nove – Viva l’Italia ha conquistato 392.000 spettatori (2,2%).



Ascolti tv mercoledì 7 giugno 2023: preserale e access prime time

Techetechetè inizia la sua stagione conquistando 2 milioni e 996mila spettatori con il 15% di share.

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 3.712.000 spettatori (20,8%);

Rai Uno: Techetechetè è stato seguito da 2.996.000 spettatori (15,1%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.169.000 persone (16%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.432.000 spettatori (23%) nella prima parte e nella seconda da 3.431.000 spettatori (25,4%);

Canale 5: Avanti un altro in replica ha ottenuto 1.433.000 telespettatori (14,3%) e poi 2.380.000 utenti (18,6%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 658.000 spettatori (3,6%) e 593.000 spettatori nella seconda (2,9%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.226.000 spettatori (6,7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.768.000 spettatori (8,8%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.262.000 spettatori (6,4%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 141.000 spettatori (1,4%) nella prima parte e 227.000 spettatori (1,8%) nella seconda.