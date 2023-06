8 giugno 2023: cosa c’è questa sera?

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Caccia mortale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Durante un safari, una famiglia viene attaccata da un rinoceronte e da altre bestie feroci.

Transformers 3, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Shia LaBeouf e John Turturro nel terzo capitolo della nota saga di film di Michael Bay.

FILM DOCUMENTARIO DA VEDERE STASERA IN TV

Oceani, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Documentario narrato da Aldo, Giovanni e Giacomo per un magico mondo sommerso.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Kimi – Qualcuno in ascolto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Zoe Kravitz in un film di Steven Soderbergh. Una ragazza agorafobica scopre un file nel quale è registrato un crimine.

Tapirulàn, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Claudia Gerini protagonista del suo primo film da regista. Una consulente psicologica deve affrontare il suo passato irrisolto.

Il padrino, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Capolavoro di Francis Ford Coppola con Marlon Brando che interpreta il boss Vito Corleone.

Casa Howard, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Anthony Hopkins ed Helena Bonham Carter in un raffinato dramma su alcuni eventi in una casa di campagna.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Ricomincio da noi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Una donna borghese tradita dal marito riscopre la vita (e un nuovo amore) grazie alla sorella.

La donna esplosiva, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Robert Downey Jr. e Kelly Brook in una commedia. Due ragazzini impacciati creano la donna ideale al computer.

Benvenuti al Nord, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Sequel di “Benvenuti al Sud” con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Stavolta l’avventura si svolge nel Nord Italia.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Exodus – Dei e re, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Christian Bale e Joel Edgerton in un kolossal biblico diretto da Ridley Scott sulla vicenda di Mosè.

FILM MUSICAL DA VEDERE STASERA IN TV

Elvis, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Austin Butler candidato all’Oscar in questo biopic su Elvis Presley, con Tom Hanks.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Gigi, uno come te – 30 anni insieme, ore 21:25 su Rai 1

Show dal vivo di Gigi D’Alessio da Piazza del Plebiscito, a Napoli.

Spirale di bugie, ore 21:20 su Rai 2

Miniserie incentrata su un pericoloso triangolo di menzogne e veleni.

Indovina chi viene a cena, ore 21:20 su Rai 3

Programma di Sabrina Giannini con inchieste sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Zelig, ore 21:20 su Canale 5

Ritorna il varietà in cui alcuni comici si esibiscono con il ritorno di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla conduzione.

Chicago Fire, ore 21:20 su Italia 1

Nota serie tv ambienta a Chicago che racconta avventure, inquietudini e amori di un gruppo di pompieri.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Made in Italy, ore 21:30 su TV8

Liam Neeson e suo figlio in un film con spunti autobiografici. Un artista inglese cerca di ricucire il rapporto con il figlio durante un soggiorno in Toscana.

The November Man, ore 21:25 su Nove

Pierce Brosnan interpreta un ex agente della CIA che deve tornare in azione per salvare la vita a una donna vittima di congiura.