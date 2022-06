Oligarca ucraino Pinchuk mette all’asta una scultura di Jeff Koons per curare i soldati feriti

‘Balloon Monkey (Magenta)’ di Jeff Koons è una celebrazione della vita. Con il ricavato dell’asta, possiamo contribuire a salvare vite umane. Possiamo contribuire a rendere di nuovo integre le vite distrutte dalla guerra” ha detto Victor Pinchuk

Un’opera iconica, “Balloon Monkey (Magenta)“, dell’artista statunitense Jeff Koons, venduta all’asta da Christie’s. Il ricavato servirà per assistere soldati e civili gravemente feriti dalla guerra.

La celebre opera Pop sarà offerta con una stima tra 6 e 10 milioni di sterline (circa 7-11 milioni di euro). La scultura sarà battuta durante la ’20th/ 21st Century: London Evening Sale’ e nei giorni precedenti sarà esposta in St James’s Square, vicino al quartier generale di Christie’s a Londra.

A offrire l’opera è l’oligarca ucraino Victor Pinchuk con la moglie Olena. L’oligarca ucraino Victor Pinchuk è fondatore di East One Group, una società internazionale di investimento, finanziamento di progetti e consulenza finanziaria con sede a Londra, e di Interpipe Group, uno dei principali produttori ucraini di tubi, ruote e acciaio. E’ anche il proprietario di quattro canali televisivi e di un popolare tabloid.

Il significato simbolico dell’opera di Koons

“Balloon Monkey (Magenta)”, spiega un comunicato di Christie’s, “si erge come un simbolo monumentale di speranza e solidarietà con quegli uomini, donne e bambini che vivono nell’Ucraina dilaniata dalla guerra che hanno subito una terribile perdita. Il pezzo più grande della celebre serie di palloncini dell’artista, si erge come un scintillante simbolo di solidarietà e un faro di speranza”.

Victor Pinchuk ha commentato: “Ogni compagno civile ucraino ucciso o ferito dai bombardamenti, dalle sparatorie e dalla violenza sistematica russa significa una ferita nelle nostre anime. Con il ricavato dell’asta, possiamo contribuire a salvare vite umane. Possiamo contribuire a rendere di nuovo integre le vite distrutte dalla guerra. Decine, forse centinaia di vite, ognuna delle quali ha un valore oltre le parole. ‘Balloon Monkey (Magenta)’ di Jeff Koons è una celebrazione della vita. Mettiamo la vita e la speranza contro la morte e la sofferenza. Nell’arte e nell’azione”.

“Ogni compagno civile ucraino ucciso o ferito dai bombardamenti, dalle sparatorie e dalla violenza sistematica russa significa una ferita nelle nostre anime. Con il ricavato dell’asta, possiamo contribuire a salvare vite umane. Possiamo contribuire a rendere di nuovo integre le vite distrutte dalla guerra” Victor Pinchuk, oligarca ucraino.

Sulla donazione di Pinchuk Jeff Koons ha dichiarato: “Victor e Olena hanno lavorato instancabilmente per l’Ucraina, quindi è un sincero privilegio avere la mia opera all’asta da Christie’s per sostenere i loro sforzi straordinari. Il vero valore dell’arte è essere al servizio dell’umanità e non potrebbe esserci una vocazione più alta in questo momento che sostenere il popolo ucraino. ‘Balloon Monkey (Magenta)’ simboleggia opportunamente speranza, affermazione e trascendenza, e posso solo sperare che la donazione della mia opera d’arte da parte di Victor e Olena Pinchuk possa aiutare ad attirare l’attenzione sulla necessità di aiuto e sostegno per la gente di questo Paese, ora più che mai”.