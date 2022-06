La Dolce Vita, il video della nuova canzone di Fedez, Tananai e Mara Sattei

Pubblicato il videoclip ufficiale del nuovo tormentone estivo del rapper, in un’ambientazione coloratissima e ispirata alle vacanze degli anni ’60

L’attesa è finita, e dopo averlo ascoltato per giorni in radio, il nuovo tormentone estivo di Fedez, Tananai e Mara Sattei, La dolce vita, è uscito anche nella versione videoclip.

LA DOLCE VITA, IL VIDEO

Le atmosfere del video, in armonia con quelle del brano, rimandano subito agli anni ’60 e ad un clima vacanziero felice e spensierato. I ragazzi e le ragazze si divertono in spiaggia, ballando il twist. Una ventata di allegria che arriva dopo due anni molto difficili, e che vuole sottolineare la bellezza della vita da spiaggia (senza limitazioni) che per tanto tempo ci era mancata. Il video, diretto da Olmo Parenti e prodotto da Borotalco.tv, è stato girato sulle spiagge di Rimini e oltre a Fedez, Tananai e Mara Sattei vede tra i protagonisti anche Alessia Lanza, una content creator molto amata dai giovani.

LA DOLCE VITA, LE PAROLE DI FEDEZ

“3 giorni prima dell’operazione per la rimozione del pancreas ho deciso di andare in studio a registrare le voci di questa canzone a cui stavo lavorando prima che la mia vita cambiasse così repentinamente”, ha scritto Fedez su Instagram, raccontando la genesi della canzone, avvenuta in un periodo particolarmente difficile per il rapper, quando ha scoperto di avere un raro tumore al pancreas. Nel post Fedez ha inserito alcuni video, uno dei quali lo ritrae abbracciato alla moglie Chiara Ferragni nei giorni dell’intervento. “Credo di averlo fatto un po’ per distrarmi da tutto quello che mi stava accadendo ma anche perché non avrei saputo le condizioni successive all’intervento e se mai sarei stato in grado di cantare nel breve periodo”. Il rapper e imprenditore ha spiegato poi le parole del testo, in particolare la frase “la vita senza amore non mi farà mai bene”: “Mai come in quei giorni così come oggi questa frase potrebbe benissimo essere il mio piccolo mantra. Appena dimesso, lo stesso giorno sono tornato in studio con Leo. Ho condiviso con lui tutto il processo di arrangiamento e chiusura del brano proprio perché ‘la vita senza amore dimmi tu che vita è’. Avere lui al mio fianco riusciva a farmi dimenticare dei lancinanti dolori post operatori”.