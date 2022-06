Keanu Reeves e la fidanzata Alexandra Grant sempre più innamorati, mano nella mano sul red carpet

Insieme al Gala MOCA, Museum of Contemporary Art 2022, di Los Angeles

Rara apparizione pubblica di coppia per Keanu Reeves, 57 anni e la fidanzata Alexandra Grant, 49. L’attore e la visual artist, abbottonatissimi per quanto riguarda la loro vita privata, non calcavano un red carpet dal 2019, quando avevano fatto il loro debutto nello showbiz. Più innamorati che mai i due hanno sfilato qualche sera fa al Gala MOCA 2022 di Los Angeles. Legati sentimentalmente ormai da 3 anni, si conoscono però da oltre 10.

Keanu e Alexandra sono apparsi più uniti e innamorati che mai, mano nella mano, tra sguardi complici e sorrisi. Quando tre anni fa i due avevano fatto la loro prima uscita insieme su un red carpet sulla Grant si era abbattuta una pioggia di critiche social: gli haters avevano definito la donna non all’altezza dell’avvenente attore e sulla coppia erano piovuti commenti al vetriolo.

I due non hanno però mai dato peso alle sterili polemiche e alla loro seconda apparizione pubblica hanno dimostrato di essere una coppia solida e felice. Che ama soprattutto stare il più lontano possibile dai flash della ribalta e vivere la loro storia d’amore senza far entrare la mondanità di Hollywood nella loro sfera privata.