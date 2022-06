“Contatto” è il nuovo podcast di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro

Arriva Contatto, il nuovo podcast di Huffington Post targato One Podcast con Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, che incontra scrittori, chef, attori e comici e condivide con loro le loro carriere e tutto ciò che circonda la loro vita, , regalando poi ad ognuno una sua improvvisazione musicale. Ospite della prima puntata è stato Salvatore Esposito, attore noto al pubblico per aver interpretato Genny Savastano in Gomorra.

Con Contatto, Giuliano Sangiorgi mette a confronto il processo creativo in campi anche molto diversi tra loro, regalando all’ospite una sua creazione e all’ascoltatore un ritratto a due che, episodio dopo episodio, si rivela inedito e sorprendente. La serie podcast Contatto è disponibile gratis su One Podcast, sul sito di Huffington Post, su Spotify e su Apple podcast.