Rai4, stasera andrà in onda “Captain Phillips – Attacco in mare aperto”

Azione e adrenalina, in prima serata alle 21.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) con il thriller “Captain Phillips – Attacco in mare aperto”. Diretto da Paul Greengrass, autore dei migliori capitoli della saga di Jason Bourne, il film racconta l’incredibile storia vera del dirottamento della nave mercantile statunitense Maersk Alabama, avvenuto nell’aprile 2009 per mano di quattro pirati somali, e la cattura in ostaggio del comandante Richard Phillips. Interpretato da un magnifico Tom Hanks, candidato a 6 Premi Oscar, è un tesissimo dramma marittimo in cui il coraggio e il sangue freddo del capitano protagonista hanno fatto sì che venti persone uscissero indenni da una situazione disperata. A seguire, una nuova puntata di “Wonderland” che questa settimana parlerà di fantascienza letteraria con lo scrittore Franco Ricciardiello, curatore dell’antologia “solar-punk” Assalto al sole. Ma ci sarà spazio anche per la tecnologia avveniristica della mostra milanese Robot: The Human Project, per la musica pop/rock di Alice Cooper e per la città di Roma vista dal cinema di fantascienza.