Lisa Banes, grave incidente stradale per l’attrice

L’attrice Lisa Banes è stata protagonista di un grave incidente stradale. La nota attrice americana protagonista di film come Gone Girl e Cocktail, che si trova attualmente ricoverata in ospedale in condizioni critiche, così come riporta il manager dell’artista, che ha riferito del suo stato attuale.

I dettagli dell’incidente

Ancora sfumati i contorni dell’incidente in cui è rimasta vittima Lisa Banes, 65 anni, che secondo le parole del manager David Williams “sarebbe stata investita da scooter o da una motocicletta nell’Upper West Side di Manhattan, vicino al Lincoln Center, mentre attraversava Amsterdam Avenue per andare alla Julliard School”. Nella mail che Williams ha inviato all’Associated Press per fornire aggiornamenti e dettagli più precisi sulla questione, i fatti risalgono allo scorso venerdì sera, quando l’incidente si è consumato per le strade della città.

Attualmente non si conoscono i dettagli delle condizioni di salute di Banes, che risulterebbe ad ogni modo “gravemente ferita” e ricoverata all’ospedale Mount Sinai Morningside. La polizia si è rifiutata di fornire ulteriori dettagli sull’identità di chi ha investito l’attrice e al momento non è previsto alcun arresto o fermo da parte delle forze dell’ordine.

La carriera di Lisa Banes tra cinema e Tv

La carriera da attrice di Lisa Banes è di quelle che ha visto l’attrice prestare il volto a moltissimi film celebri, così come a prodotti televisivi popolari e di vario genere. È infatti apparsa in numerosi programmi televisivi e film, non solo con i ruoli secondari nei già citati “Gone Girl” con Ben Affleck nel 2014 e “Cocktail” con Tom Cruise nel 1988. L’abbiamo infatti vista spesso anche in televisione, ad esempio con i ruoli avuti nelle serie “Nashville”, “Madam Secretary”, “Masters of Sex” e “NCIS”.