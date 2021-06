Lilibet “Lili” Diana: dalla sorpresa della regina Elisabetta per il nome, alla gioia di Archie

Lilibet “Lili” Diana è appena nata ma già fa parlare di sé. Tutte le ultime news sulla secondogenita di Harry e Meghan, nata il 4 giugno

A un giorno dall’annuncio della nascita di Lilibet “Lili” Diana, secondogenita di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, iniziano a spuntare nuovi dettagli, dai retroscena sulla scelta del nome, omaggio alla regina Elisabetta e a Lady D, alle reazioni di Buckingham Palace.

Il fatto che i duchi di Sussex abbiano scelto come primo nome per la piccola il soprannome da bambina della sovrana non è andato giù ad alcuni royal watchers, che hanno visto il gesto come una mancanza di rispetto più che un omaggio.

«Solo il defunto principe Filippo ormai chiamava la regina Lilibet», ha detto la scrittrice esperta di faccende reali Angela Levine a Good Morning Britain, giudicando la scelta «maleducata e umiliante». Sulla stessa linea, il giornalista Piers Morgan, che ha defnito la trovata «ironica» considerando che i Sussex hanno passato mesi a «distruggere la famiglia reale e la monarchia».

Harry e Meghan, però, avrebbero chiesto il permesso alla regina prima di compiere un passo così importante. È quanto riporta Page Six, riferendo la testimoninaza di una fonte vicina alla famiglia. Di diverso avviso il Daily Mail, anche se pare che in famiglia l’idea del nome circolasse già.

«Si dice che il duca di Sussex abbia detto alla nonna che avrebbe potuto dare il suo nome alla figlia, ma non ha chiesto l’espresso permesso della monarca». Forse se ne era parlato, ma senza dare una conferma definitiva, tanto che alla fine la regina sarebbe stata «sorpresa» della decisione, almeno così si evince da fonti vicine al palazzo.

Dalla California, intanto, arriva notizia anche della gioia di Archie Harrison, due anni, primogenito dei Sussex, «eccitato e molto felice» per la nascita della sorellina. Per giocare insieme è troppo presto ma i due hanno sicuramente già iniziato a conoscersi. La piccola Lili, come Harry e Meghan hanno detto che sarà chiamata la figlia, è nata venerdì 4 giugno, ed è tornata a casa insieme alla madre.

Per prendersi cura di lei e iniziare la loro nuova vita da famiglia di quattro, i duchi si prenderanno un periodo di pausa dalle loro attività. Si parla di diverse settimane, fino a 20, ha ipotizzato il giornalista Omid Scobie, molto vicino alla coppia, che parlando con Good Morning America ha dichiarato: «Non so nulla circa un ramoscello di ulivo ma ciò dimostra quanto siano sempre stati vicini alla regina».

Tra congratulazioni e sospetti, intanto, ci si chiede chi abbia registrato il dominio “Lilibetdiana.com“, acquistato lo stesso giorno della nascita della bambina. Forse i duchi di Sussex stessi, o comunque qualcuno vicino alla coppia, che sapeva della nascita. Harry e Meghan, ormai è chiaro, non amano lasciare le cose al caso.

vanityfair.it