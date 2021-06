Harry Styles lancia una linea di bellezza: cosa c’è da aspettarsi dal Boa influencer?

Attenzione: girano rumors che il Beautyful Boy della musica ed ex One Direction, Harry Styles, stia per lanciare una linea di profumi e cosmetici dal nome che già adoriamo: SHE. E non vediamo già l’ora di avere tutto

Le beautyhaolic lo sanno: una popstar di livello lancia la sua linea di bellezza. Dal beauty Vangelo secondo Rihanna. Per questo, era solo questione di tempo. E così il giorno è arrivato. Ci svegliamo una mattina e sullo smartphone rimbalzano di sito in sito le news su Harry Styles che sembra abbia registrato il suo marchio di bellezza, prossima tappa del suo progetto imprenditoriale.

Il cantante e attore non ha ancora rilasciato dichiarazione a riguardo, ma OMG! , a noi tutto questo già sembra favoloso.

Secondo Us Weekly il nome della società registrata è Please as holding limited ed Harry ne sarebbe direttore insieme alla sua personal assistant Emma Spring. Ma Twitter e TikTok rilanciano un’ipotesi di nome dal Dna più femminista e decisamente più Harry Styles, ovvero SHE, acronimo di Styles Harry Edward (il suo nome completo) che poi è anche il titolo di una sua canzone del 2019.

La certezza, per ora, riguarda la tipologia dei prodotti: cosmetici e fragranze.

E subito ci illuminiamo d’immenso immaginando packaging e odori (magari al watermelon o al profumo di candela che profuma di Harry?). Ci saranno, con tutta probabilità, collezioni di smalti in linea non solo con il trend del momento (vedere Fedez qui in Italia e tante celeb internazionali) ma anche con la passione dell’icona di stile gender fluid che ama sfoggiarli in diverse sfumature, abbinati a giacche vistose, collane di perle e boa piumatissimi (tanto da essere definito Boa influencer), da tempi insospettabili. Ipotizziamo anche make-up, come matite, ombretti e blush per liberare la creatività, che è in ognuno di noi senza distinzioni di genere. In attesa di saperne di più, voliamo con la fantasia.

(Vanity Fair – Ilaria Perrotta)