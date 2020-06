Stefano Accorsi aspetta il secondo figlio da Bianca Vitali

L’attore annuncia la gravidanza della moglie con un post social

“Aspettando tutti insieme” scrive Stefano Accorsi mostrando la foto del pancione di Bianca Vitali con le manine dei suoi bambini. L’attore e la moglie sono in attesa del secondo figlio, dopo Lorenzo nato nel 2017. Accorsi è papà anche di Orlando, 13 anni, e Athena, 10, nati dalla relazione con Laetitia Casta.

Una pioggia di auguri vip sui social: da Laura Chiatti (che ha scritto: “La quarta benedizione”) a Carolina Crescentini e Giorgio Pasotti che hanno inviato cuori, Catrinel Marlon, il neopapà Luca Argentero, Isabella Ferrari (che ha scritto: “Che bello! Che bella famiglia”), Valeria Solarino, Fausto Puglisi, Beppe Sala (il sindaco di Milano ha commentato: “Un abbraccio cari amici”).

Stefano e Bianca si sono conosciuti sul set nel 2013. Il loro è stato un colpo di fulmine e non si sono più lasciati: le nozze nel 2015 e due anni dopo l’arrivo di Lorenzo. L’attore disse di essere stato travolto da una grande emozione: “Non ci si abitua mai”, per poi aggiungere che “quando torni ad avere una storia importante, è naturale proiettarsi nel futuro. Non l’avrei mai fatto solo per mia moglie, i figli si fanno in due”.

Accorsi e la Vitali hanno vent’anni di differenza, eppure le critiche non li hanno mai sfiorati. Lui ha detto di sentirsi un ragazzino accanto a Bianca e lei ha confessato che un tempo si poneva dubbi, poi “sono arrivati i fatti e ho smesso di farmi domande”.

Prima di Bianca, Accorsi ha vissuto una lunga storia con Laetitia Casta da cui sono nati Orlando e Athena. Poi è arrivata la separazione e l’attore ha confidato che era necessario “cambiare punto di vista”. Ed è capitolato davanti alla Vitali.





