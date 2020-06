Giulia De Lellis sbotta contro i paparazzi: “Non posso girare in mutande in casa mia?”

“Vi sembra giusto?”, è la domanda che Giulia De Lellis ha rivolto ai suoi fan sui social network dopo aver immortalato, con un video, la presenza di alcuni paparazzi nel terreno dei suoi vicini di casa.

L’influencer non ha gradito le attenzioni dei fotografi né tanto meno l’intromissione nella sua vita privata, soprattutto perché si trovava tra le mura domestiche.

Giulia De Lellis è uno dei personaggi più richiesti e popolari, inevitabile che i fotografi la seguano per catturare ogni sua mossa. Il ritorno di fiamma inatteso con Andrea Damante, inoltre, ha riacceso la morbosità del pubblico nei loro confronti e la coppia è sempre più “spiata”. Dopo aver sorpreso per l’ennesima volta alcuni paparazzi fuori dai confini della sua abitazione, però, Giulia De Lellis è sbottata e nelle storie del suo profilo Instagram si è prima scagliata contro i paparazzi e poi ha chiesto il parere dei suoi sostenitori.

“Non voglio fare polemica – ha scritto nelle storie del suo account la De Lellis – ma vorrei chiedervi una cosa. Io rispetto i paparazzi e il loro lavoro, non ho mai avuto nulla da ridire. Quando però entrano in proprietà private (per l’ennesima volta, dopo l’ennesima causa) per scattare le loro foto, non ci sto…non lo posso accettare! Abitazioni private”. Nel video condiviso con i suoi seguaci sul social network, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ripreso due fotografi in un campo adiacente alla sua proprietà, spiegando: “Qui (nel video, ndr) per esempio erano nel terreno di un vicino. Cioè io non posso girare in mutande neanche in casa mia…devo stare con l’ansia perenne. Vi sembra giusto, in casa mia?”.

Una vicenda che riporta alla mente quanto successo un anno fa, quando Giulia De Lellis era da poco uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato, Andrea Iannone. La chiacchieratissima coppia era volata in Sardegna per godersi qualche giorno di relax lontano dai gossip, ma i paparazzi erano riusciti a immortalare i loro pomeriggi spensierati a bordo piscina, scatenando l’ira dell’influencer. Le fotografie erano state pubblicate sul settimanale Chi e Giulia De Lellis minacciò di fare causa ai fotografi per aver violato la sua privacy e quella della sua famiglia: “Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito né tanto meno permesso, spaventando le mie bambine. Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa!”. La storia non sembra essere cambiata ad oltre dodici mesi di distanza. L’attenzione di media e paparazzi sui Damellis – che si vocifera siano pronti a convolare a nozze – è sempre altissima e Giulia chiede ancora rispetto per la sua privacy.

Novella Toloni, ilgiornale.it