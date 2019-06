Rai3, stasera inizia la nuova stagione di “Ogni cosa è illuminata”

Prenderà il via stasera alle 21.30 su Rai3 la seconda stagione di Ogni cosa è illuminata, il programma condotto da Camila Raznovich, un nuovo viaggio tra emozioni e conoscenza affrontato con leggerezza e divertimento.

Cinque puntate, cinque temi, tante storie per incuriosire, grandi documentari per capire meglio, testimonianze inedite per riflettere su temi intorno ai quali ruota il passato il presente e il futuro dell’evoluzione umana: Casa, Resilienza, Clima, Futuro, e Evoluzione.

La prima puntata approfondirà il tema “casa” intesa non solo come abitazione ma anche come città, ambiente, pianeta e posto dell’anima.

In apertura la band Lo Stato Sociale inaugurerà l’appuntamento ricorrente intitolato “Città di note” di cui via via, saranno protagonisti tutti i cantanti: ogni ospite musicale infatti porterà con sè un contributo video nel quale racconterà la propria città, come l’ha vissuta in passato e come la vive adesso.

Tra gli ospiti anche Domenico Iannacone, giornalista e conduttore di Rai3 con il quale il tema casa sarà declinato attraverso le immagini del documentario “Lontano dagli occhi”, realizzato con Luca Cambi e le immagini di “Barca Nostra” il relitto affondato il 18 aprile 2015 con 800 persone a bordo e recuperato a 370 metri di profondità diventato l’opera dell’artista svizzero Christoph Büchel esposta alla 58a Biennale di Venezia.

Collegato in diretta con lo studio ci sarà anche Guillaume Nery, campione mondiale di apnea che ha realizzato emozionanti riprese sottomarine che hanno collezionato decine di milioni di visualizzazioni su Youtube.

Nel corso del programma sarà dato spazio ai grandi fotografi, quelli che hanno fatto la storia della fotografia insieme ai quali commenteremo gli scatti più significativi del loro percorso professionale. Nella prima puntata sarà ospite Paolo di Paolo, fotografo che ha contribuito a tramandarci gran parte della memoria italiana del ‘900 come la nascita dell’Autostrada del Sole, gli anni della Dolce Vita, i film di Pier paolo Pasolini o le officine di Enzo Ferrari.

Ogni settimana inoltre Céline Cousteau nipote del grande esploratore francese Jacques Cousteau, oramai divenuta una documentarista di fama internazionale, ripercorrerà i viaggi del nonno per toccare con mano i grandi cambiamenti che sono avvenuti negli anni. A conclusione della puntata Lella Costa si esibirà in un monologo inedito che ripercorre in modo ironico e originale il tema centrale, traendo le conclusioni e portando nuovi elementi di riflessione.

Ogni cosa è illuminata è un programma di Massimo Martelli e di Massimo Favia, Maria Iodice, Sergio Leszczynski, Antongiulio Panizzi, Camila Raznovich e Fabio Roberti per la regia di Andrea Dorigo. Il produttore Esecutivo è Adriana Sodano